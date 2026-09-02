Crisis migratoria
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Las concentraciones en diferentes ciudades protagonizan el Día de Ceuta
Este 2 de septiembre, Día de Ceuta, miles de migrantes siguen durmiendo en las calles y alterando la vida cotidiana de los ceutíes un mes después del asalto masivo. Sigue la última hora sobre las concentraciones convocadas para hoy aquí, en directo.
- Un informe policial aseguraría que la entrada irregular de migrantes a Ceuta estuvo dirigida por gendarmes marroquíes
- Ceuta, sumergida en el caos un mes después de la llegada masiva: "La gente se crispa y ataca a quien tiene delante, que somos nosotros"
- Vivas llama a los españoles a secundar las concentraciones por el Día de Ceuta: "Está en juego la causa de toda España"
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De día y de noche, Ceuta no abandona las protestas callejeras. Los vecinos quieren soluciones. Hoy, es el día de la ciudad autónoma y, más que nunca, hay que recordar la situación en la que permanece sumida la ciudad, con miles de migrantes durmiendo en las calles y alterando la vida cotidiana de los ceutíes.
Precisamente esta madrugada, el diario 'El Español' ha desvelado un supuesto informe policial en el que se detalla que la invasión de Ceuta habría sido guiada por gendarmes marroquíes. El CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería, se lo ha comunicado a la jueza María Tardón. Asegura que todo fue planificado para colapsar el sistema fronterizo. Poco después de conocerse, el ministro Marlaska ha exigido al director general de la Policía que aclare si dicha información es cierta.
Durante la pasada noche, los vecinos de Ceuta se concentraron en lo que han llamado "una noche oscura" para pedir la vuelta a la normalidad. Han encendido velas y escrito cartas cargadas de cariño a su tierra que han iluminado la plaza de África.
Recuerda que aquí puedes seguir en directo la última hora sobre la crisis migratoria y las concentraciones previstas para hoy.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.
Última hora de la crisis migratoria, en directo: Vivas entregará la Medalla de la Autonomía en el acto institucional del Día de Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, entregará este miércoles, 2 de septiembre, las Medallas de la Autonomía durante el acto institucional por el Día de Ceuta, que se celebrará a las 12:00 horas en el Teatro Auditorio del Revellín, en plena crisis migratoria.
Las distinciones recaerán en el Equipo de Cuidados Paliativos de Ingesa, Adil Mohamed y, a título póstumo, Mustafa Mizzian. El acto incluirá varias actuaciones y finalizará con el discurso institucional de Vivas y la interpretación de los himnos de Ceuta y España.
Última hora de la crisis migratoria, en directo: Feijóo confirma que acudirá a la concentracion de apoyo a Ceuta a pesar del "boicot del Gobierno"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de intentar "boicotear" las concentraciones de apoyo a Ceuta previstas para este miércoles y ha confirmado que acudirá esta tarde a la concentración de Cibeles. El líder popular ha asegurado que defenderá las fronteras y la "españolidad" de las ciudades autónomas.
La polémica surgió después de que la Delegación del Gobierno en Madrid remitiera un escrito al Ayuntamiento en el que, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, señalaba que el derecho de reunión corresponde principalmente a las personas físicas y, de forma derivada, a las personas jurídicas, mientras que las administraciones públicas lo tienen de forma "muy limitada". Por ello, emplazaba al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a convocar un acto institucional en lugar de una concentración, lo que llevó al PP a denunciar un intento de impedir las movilizaciones.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, negó posteriormente que se hubiera prohibido ningún acto y aseguró que el escrito era únicamente informativo.
Última hora de la crisis migratoria, en directo: El BOE publica el decreto con 309 millones de apoyo a la economía y los servicios esenciales de Ceuta
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles el real decreto ley de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a Ceuta, con un plan de choque que supone una movilización de 309 millones de euros en lo que queda de año 2026, una inyección económica equivalente al 16% del PIB de la ciudad en cuatro meses, con los que reforzar los servicios públicos, la seguridad, la acogida, la actividad económica, el empleo y las finanzas de empresas y autónomos.
Dentro de esta cantidad se incluyen:
- 118 millones en acogida humanitaria de migrantes y menores no acompañados.
- Más de 90 millones destinados a refuerzo de la seguridad, Defensa, Policía Nacional y Guardia Civil.
- 80 millones invertidos en apoyo a empresas, autónomos y trabajadores, con ayudas directas, rebajas fiscales y avales ICO.
- 21 millones en refuerzo de servicios públicos esenciales, como sanidad, educación y Justicia.
Además, el Gobierno ha aprobado 62,96 millones adicionales para la atención de menores migrantes no acompañados.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Juan Lobato, sobre el informe: "Sorprende que haya pasado tanto tiempo sin conocerse"
El exsecretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha sido entrevistado en las Noticias de la Mañana por nuestro compañero Manu Sánchez y se ha pronunciado sobre el informe conocido en las últimas horas que apunta a que la entrada irregular de migrantes a Ceuta estuvo dirigida por gendarmes marroquíes.
Lobato se muestra sorprendido ante el tiempo que ha pasado sin conocerse.
Última hora de la crisis migratoria, en directo: Reparten más de 100.000 kits alimenticios
El Gobierno de España ha distribuido 109.600 kits de alimentación, además de 1.396 kits de higiene femenina y 2.150 de higiene masculina.
Por su parte, Cruz Roja ha llevado a cabo 7.568 atenciones sanitarias y 276 traslados a hospitales o centros de salud desde el salto masivo de la valla en Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria, en directo: Jornada de concentraciones hoy
La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para hoy, Día de Ceuta, concentraciones de apoyo a la ciudad autónoma en todos los municipios españoles por la crisis migratoria. PP y Vox han llamado a los ciudadanos a participar, mientras que el Gobierno las considera partidistas.
La FEMP ha convocado concentraciones en todos los municipios españoles a las 20:00 horas frente a las sedes de consistorios de toda España. En el caso de Madrid, se sumarán los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal.
Última hora de la crisis migratoria, en directo: Marlaska pide explicaciones
Tras conocerse el supuesto informe policial, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha dirigido por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, con el fin de conocer, "de ser cierto", desde cuándo disponía la Policía Nacional la información que ha publicado el digital.
Marlaska pide a Pardo que "de ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como Ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".
Última hora de la crisis migratoria, en directo: Un supuesto informe policial asegura que la invasión de Ceuta habría sido guiada por gendarmes marroquíes
Este 2 de septiembre, Día de Ceuta, ha amanecido marcado por una información que publica el diario 'El Español'. El medio señala que un informe policial destaca que la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio habría sido guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.
El CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería, se lo ha comunicado a la jueza María Tardón. Asegura que todo fue planificado para colapsar el sistema fronterizo. Esta misma madrugada, el ministro Marlaska ha exigido al director general de la Policía que aclare si es cierto.
El informe mantiene que "el perfil de los invasores fue distinto en cada una de las dos fases del incidente y los agentes de Marruecos monitorizaron la ejecución en el terreno". Es una noticia de peso que desmontaría lo que defiende hasta ahora el Gobierno, por lo que podría ser clave en el futuro desarrollo de esta crisis de Estado.
Última hora de la crisis migratoria, en directo
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de las noticias de última hora acerca de la crisis migratoria en Ceuta. Aquí podrás seguir, minuto a minuto, toda la información de hoy.
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