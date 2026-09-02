Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Las concentraciones en diferentes ciudades protagonizan el Día de Ceuta

De día y de noche, Ceuta no abandona las protestas callejeras. Los vecinos quieren soluciones. Hoy, es el día de la ciudad autónoma y, más que nunca, hay que recordar la situación en la que permanece sumida la ciudad, con miles de migrantes durmiendo en las calles y alterando la vida cotidiana de los ceutíes.

Precisamente esta madrugada, el diario 'El Español' ha desvelado un supuesto informe policial en el que se detalla que la invasión de Ceuta habría sido guiada por gendarmes marroquíes. El CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería, se lo ha comunicado a la jueza María Tardón. Asegura que todo fue planificado para colapsar el sistema fronterizo. Poco después de conocerse, el ministro Marlaska ha exigido al director general de la Policía que aclare si dicha información es cierta.

Durante la pasada noche, los vecinos de Ceuta se concentraron en lo que han llamado "una noche oscura" para pedir la vuelta a la normalidad. Han encendido velas y escrito cartas cargadas de cariño a su tierra que han iluminado la plaza de África.

Recuerda que aquí puedes seguir en directo la última hora sobre la crisis migratoria y las concentraciones previstas para hoy.

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