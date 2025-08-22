Eduardo Rubiño valora la asistencia de Yolanda Díaz a la manifestación por los incendios: "Se hace con el respeto y sin tener que llamar pirómano al de enfrente"

Con motivo de los incendios que afectan a nuestro país desde hace 14 días, el debate por las labores de prevención y la gestión por parte del Gobierno y los políticos no cesa. Críticas dirigidas tanto por los ciudadanos, como por personas que componen el propio panorama político. La Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reaparecía de sus vacaciones y acudía el pasado jueves 21 de agosto a una manifestación convocada en Vigo. Esta es una de las tantas que se dieron ayer en Galicia, con el fin de transmitir el malestar contra la gestión forestal en la comunidad.

Allí la Vicepresidenta pedía delante de los medios "una política de prevención de incendios a lo largo de todo el año y acabar con la precariedad del personal de extinción de incendios". Una asistencia que era muy comentada y sobre la que los colaboradores de Espejo Público también debatían: ¿Es adecuada su presencia en la manifestación?

Mejor que otras actitudes

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, expresaba que no es la primera vez que un político acude a una manifestación. Asimismo, ponía en valor esta decisión: "La Vicepresidenta está acompañando a muchos vecinos que se están manifestando en muchas calles de muchos municipios afectados de España (…) y está pidiendo medios para acabar con la precariedad que sufren muchos de esos equipos".

Asimismo, lo comparaba con las declaraciones de otros políticos en las últimas horas. Por ejemplo, Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, describía a Virginia Barcones, directora de Protección Civil y Emergencias, como una "pirómana". En relación a ello, Rubiño decía: "Prefiero ver esto y cosas respetuosas y demandas legítimas manifestadas en una cosa que es un derecho democrático en España, a declaraciones echando leña al fuego".

Por ello, defendía que "si se hace con el respeto y sin tener que llamar pirómano al de enfrente o decir cuestiones como estas, entra dentro de los debates políticos de fondo que tenemos que tener, precisamente, para que esto no se vuelva a repetir, encontremos las soluciones, y hagamos los cambios estructurales para que estemos en mejores condiciones de abordar una situación como esta".

"Pueden pensar que es inútil"

Sin embargo, el periodista de 'La Razón' Javier Portillo ponía en cuestión la presencia de la Vicepresidenta durante la huelga: "Me parece absolutamente impresionante". Para Portillo, no tiene sentido que estuviera allí y, por ese motivo, planteaba una pregunta: "¿La critica política legítima no la puede hacer en las instituciones en las cuales ella está presente en el Congreso de los Diputados?". Él lo tenía claro: "Los ciudadanos pueden pensar que es inútil que su Vicepresidenta se esté manifestando contra una parte del Estado".

