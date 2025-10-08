Asesino en serie en libertad
En libertad el hombre que mató a su hermana y abusó de él: "Las víctimas estamos esperándole ¿Cree que nos íbamos a olvidar como él? ¡¿y quiere paz?!"
Una aldea gallega vive con miedo tras la llegada de un asesino en serie condenado, que acaba de salir de prisión. Hoy hablamos con el hermano de una de las víctimas del asesino ¿Qué piensa de que esté libre?
Antonio Gali llegó hace unos meses a la pequeña aldea de este pueblo orensano de A Bola. Los vecinos le recibieron muy bien, trataron de ayudarlo en todo lo que podían porque es un hombre mayor que roza los 75 años pero pronto descubrieron su oculta identidad. Con tres asesinatos a su espalda dicen que ahora apenas sale de casa y ellos tampoco quieren saber absolutamente nada de él.
Ha estado en la cárcel 40 años de su vida por tres crímenes. La hermana melliza de Miguel, María Victoria, fue asesinada por este depredador sexual. “De sorpresa no me ha pillado porque actúa así, es un depredador y lo que hace es manipular, dar pena. ¿Qué se le puede decir a una persona que no está bien?”, sentencia Miguel.
Abusó sexualmente de Miguel y de su hermana. A ella la mató cuando tenía 11 años. “Estaba muy unido a mi hermana, estábamos siempre juntos. Entra en contacto con nosotros por mediación de la hija. Y ella tiene que estar viendo esta noticia, ella también fue abusada, no sé por qué se esconde. Era amiga de mi hermana”, añade Miguel.
Miguel señala que se le dieron muchas oportunidades, que después de cada crimen ha actuado de la misma forma. La alcaldesa de A Bola decidió informar a los vecinos porque estaban entrando en la casa de Antonio para ayudarle en la reforma y Miguel declara que a “La Cartuja fue con una mano delante y otra detrás. Se le dio casa, se le dio trabajo, al final consiguió sembrar el miedo”.
Ninguna ayuda económica para las víctimas
Miguel ha tenido que pagar de su bolsillo durante años al psicólogo por haber sufrido la muerte de su hermana y por recibir también en primera persona los abusos. En cambio, Antonio en la cárcel se acogió en la cárcel a dicho tratamiento: “Lo veo incoherente. Ha disfrutado matando y disfruta matando y se le dan todos los privilegios. A las víctimas que estamos al otro lado, mis padres, mis hermanos y todas las víctimas que ha sembrado no han tenido ningún tipo de ayuda”, relata enfadado Miguel.
Por último, añade: “Las víctimas estamos esperándolo ¿Cree que nos íbamos a olvidar, como él se va a olvidar y quiere paz? Lo siento, yo no he tenido paz en mi vida”.
