Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Boda Cayetano

Gema López 'dispara' contra Cayetano de Alba por la 'no exclusiva' de su boda en las revistas: "¿De qué mundo estamos hablando, del tuyo o del mío?"

La periodista recordaba las palabras que el Conde y Duque Cayetano Martínez de Irujo dedicó hace unos días a la prensa del corazón, llamándola "basura".

Gema López, sobre la boda de Cayetano de Alba

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Ni el mismo día de su última boda evitó Cayetano Martínez de Irujo dedicar un momento de su tiempo para dirigirse a los periodistas que se encontraban cubriendo el evento. Tras la ceremonia tanto el de la Casa de Alba como su ya esposa, Bárbara Mirjan, se disponían a coger un coche de caballos a las puertas de la Iglesia. Los reporteros, allí al lado le dieron la enhorabuena por el matrimonio que estrenaba y le preguntaron algo. No pareció agradar a Cayetano que les reprochó su presencia y dedicó una mirada heladora.

La periodista Gema López recordaba sus palabras contra la prensa, destacan las siguientes: "Llevo 40 años aguantando la basura. No soy familia real, no soy político ni actor. Ustedes me usurpan la vida con un micrófono. Esto no es información, es basura. Han intentado tirar por tierra mi carrera. Yo me he salido de este mundo".

"Yo me he salido de este mundo"

Gema repetía esa afirmación de Cayetano y destacaba el espacio dedicado por la revista '¡Hola!' al enlace de Cayetano y Bárbara, y terminaba lanzando el guante al aristócrata con una pregunta afilada: "30 páginas, 46 fotos exclusivas, incluido un vestido de novia que no habías visto. ¿De qué mundo estamos hablando? ¿Del tuyo o del mío?".

Susanna Griso, invitada al enlace como amiga de Cayetano de Alba, evitaba pronunciarse más allá de apreciar que el en otro tiempo jinete se equivocaría al arremeter contra la prensa. La periodista y presentadora de Más Espejo Público rompía una lanza en su favor, que en su día negaba la concesión de una exclusiva a una de las revistas especializadas: "Cuando yo digo que hay exclusiva, es porque no es solo exclusiva de '¡Hola!'".

"Toda la semana diciendo: 'No va a haber exclusiva, no va a haber exclusiva'. (…) Al final, lo llamemos como lo llamemos, es una exclusiva", sentenciaba Gema, que daba paso a la entrevista a las dos hermanas diseñadoras del vestido que lució Bárbara Mirjan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Tomás Gómez pide elecciones generales en Espejo Público

Tomás Gómez, exsocialista: "¿Qué más tiene que pasar para que haya elecciones?"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Gema López, sobre la boda de Cayetano de Alba

Gema López 'dispara' contra Cayetano de Alba por la 'no exclusiva' de su boda en las revistas: "¿De qué mundo estamos hablando, del tuyo o del mío?"

¡De la gloria al abismo! Natalia lo pierde todo en el peor momento

¡De la gloria al abismo! Natalia lo pierde todo en el peor momento

Joseba Arguiñano sorprende con esta receta de pan de calabaza: el ingrediente estrella del otoño

Joseba Arguiñano sorprende con esta receta de pan de calabaza: el ingrediente estrella del otoño

Lentejas con chorizo, calabaza y borraja: la receta de Arguiñano que te llenará de energía
Para 4 personas

Lentejas con chorizo, calabaza y borraja: la receta de Arguiñano que te llenará de energía

La influencer 'trumpista'.
Debate sobre la seguridad en España

El encontronazo de Ada Lluch con Susanna Griso: "Si no podéis ganar un debate silenciáis a las personas"

Vecino derrumbe Madrid
Derrumbe Madrid

El impactante testimonio de José, frente al edificio derrumbado en Madrid en su casa con su madre: "Todavía estoy temblando, era el infierno"

La tarde del martes se derrumbaba un edificio en Madrid. El inmueble estaba situado en la zona de Ópera y estaba siendo sometido a obras de rehabilitación. Cuatro personas que trabajaban en su interior han fallecido.

Tomás Gómez pide elecciones generales en Espejo Público
Situación política

Tomás Gómez, exsocialista: "¿Qué más tiene que pasar para que haya elecciones?"

El exlíder del PSOE madrileño señala en Espejo Público que nunca recibió pagos por gastos en sobres.

Vicente Vallés en Espejo Público.

Vicente Vallés: "Pedro Sánchez convocará elecciones cuando vea que tiene una ventana de oportunidad"

Fran Rivera

Las emotivas palabras que Fran Rivera le ha dedicado a Lourdes Montes en directo: "Me ha salvado, sin ella estaría perdido"

Nicolás Redondo

El enganchón de Toni Bolaño y Nicolás Redondo por la consideración de la tauromaquia como patrimonio cultural: "El ministro Urtasun es un ignorante"

Publicidad