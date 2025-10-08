Boda Cayetano
Gema López 'dispara' contra Cayetano de Alba por la 'no exclusiva' de su boda en las revistas: "¿De qué mundo estamos hablando, del tuyo o del mío?"
La periodista recordaba las palabras que el Conde y Duque Cayetano Martínez de Irujo dedicó hace unos días a la prensa del corazón, llamándola "basura".
Ni el mismo día de su última boda evitó Cayetano Martínez de Irujo dedicar un momento de su tiempo para dirigirse a los periodistas que se encontraban cubriendo el evento. Tras la ceremonia tanto el de la Casa de Alba como su ya esposa, Bárbara Mirjan, se disponían a coger un coche de caballos a las puertas de la Iglesia. Los reporteros, allí al lado le dieron la enhorabuena por el matrimonio que estrenaba y le preguntaron algo. No pareció agradar a Cayetano que les reprochó su presencia y dedicó una mirada heladora.
La periodista Gema López recordaba sus palabras contra la prensa, destacan las siguientes: "Llevo 40 años aguantando la basura. No soy familia real, no soy político ni actor. Ustedes me usurpan la vida con un micrófono. Esto no es información, es basura. Han intentado tirar por tierra mi carrera. Yo me he salido de este mundo".
"Yo me he salido de este mundo"
Gema repetía esa afirmación de Cayetano y destacaba el espacio dedicado por la revista '¡Hola!' al enlace de Cayetano y Bárbara, y terminaba lanzando el guante al aristócrata con una pregunta afilada: "30 páginas, 46 fotos exclusivas, incluido un vestido de novia que no habías visto. ¿De qué mundo estamos hablando? ¿Del tuyo o del mío?".
Susanna Griso, invitada al enlace como amiga de Cayetano de Alba, evitaba pronunciarse más allá de apreciar que el en otro tiempo jinete se equivocaría al arremeter contra la prensa. La periodista y presentadora de Más Espejo Público rompía una lanza en su favor, que en su día negaba la concesión de una exclusiva a una de las revistas especializadas: "Cuando yo digo que hay exclusiva, es porque no es solo exclusiva de '¡Hola!'".
"Toda la semana diciendo: 'No va a haber exclusiva, no va a haber exclusiva'. (…) Al final, lo llamemos como lo llamemos, es una exclusiva", sentenciaba Gema, que daba paso a la entrevista a las dos hermanas diseñadoras del vestido que lució Bárbara Mirjan.
