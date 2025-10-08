"Si yo fuera cámara o periodista no entraría, puede que no salgas nunca": Las Casitas Rosas de Valencia, el filo de la navaja

Dos minutos puede tardar un viandante desde la puerta graffiteada y quebrada de una de las moradas de la delincuencia extrema, hasta sentarse a comer una paella valenciana en un chiringuito de la playa de la Malvarrosa. El mismo tiempo, quizás unos segundos más, pudimos emplear mi compañero Íñigo y servidor en tratar de hacer una imagen reportajeada de un barrio del que ya nos habían avisado, "ahí no entra ni la policía".

Nos lo hicieron saber pronto, en la primera esquina en la que levantamos la cámara. "Fuera, fuera de aquí. No queremos cámaras". Dejando atrás uno de los puntos calientes de la venta de droga, sorteamos el primer envite a poner un pie fuera del barrio y nos adentramos a la antigua Plaza del 7 de Octubre, hoy convertida en una gran explanada después del inacabado plan de derribo del pasado año.

Allí, tras recibir avisos en forma de silbidos y voces por parte de la familia que nos había largado de la calle anterior, un grupo de toxicómanos aparecieron cuales zombies de los oscuros portales para rodearnos. Uno de ellos, portaba una manta con la que supusimos quería 'abrigarnos' para intentar robarnos. "Venid para acá, yo no os voy a hacer nada que soy de los buenos", anunciaba entre risas que salían de diversos balcones. "Corred, corred, jajajaja", gritaban desde ventanas de algunos bajos, 'the show must go on' y nosotros empezamos a temer por nuestra integridad. Tocó pegar la espantá por la única calle que vimos factible escapar.

Casas a pie de playa por 40.000 euros

"Muchos turistas se llevan las manos a la cabeza cuando alquilan un apartamento en estas calles". El hartazgo de los vecinos es manifiesto. Muchos, organizan patrullas nocturnas para, literalmente, echar a los drogodependientes de sus portales y 'limpiar' el barrio. Yo les he acompañado en alguna ocasión en reportajes hechos anteriormente. Linterna y silbato para defender sus calles del mal. No es de extrañar, que en portales de venta inmobiliaria podamos encontrar viviendas a pie de playa por poco más de 40.000 euros. Esta zona tiene una situación de habitabilidad que se antoja imposible.

Las asociaciones vecinales llevan varios años denunciando una situación enquistada en el tiempo y espacio. Los planes de derribo que antecedieron al propuesto en os últimos meses, generaron un choque social mayor con la delincuencia asentada en el barrio. Las Casitas Rosas es un gueto fortificado por 'aguadores' que 'hacen las esquinas' para avisar de cualquier presencia que pueda suponer una amenaza a los mercaderes de la heroína. En los alrededores de las tinieblas cimentadas, el vaivén de almas perdidas por el vicio envenenado. Son vasallos y víctimas de los amos de la droga.

"Si yo fuera cámara o periodista no entraría, puede que salgas o que no salgas nunca". Uno de los pocos vecinos que le echa valor al asunto y quiere denunciar de manera testimonial la situación, se sorprende de nuestra presencia. "El propio Zazza el italiano tuvo que salir corriendo de aquí", hace referencia este chaval a un conocido Youtuber que suele hacer contenido en este tipo de barrios. "En la calle del medio es donde se mueve todo", nos confiesa.

Una línea roja que ha costado traspasar. Quisimos hacerlo de noche para reflejar nítidamente las operaciones de dudosa reputación que se llevan a cabo en las cuatro esquinas de esa plaza. Mención especial para mi compañero Iñigo Horcajuelo que se jugó el tipo con una niña preciosa esperándole en casa y a mi amigo del pueblo Álvaro, que vive en Valencia y, sabedor de la peligrosidad de este suburbio, tuvo a bien comprarme un spray de gas pimienta que espero no tener que usar en sucesivos capítulos...

