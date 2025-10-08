Incapaces de pagar la residencia de su padre por culpa de unos inquiokupas: "Encima han subarrendado las habitaciones"

La vida de la familia de Rosa se ha convertido en una pesadilla desde hace tres años, cuando los inquilinos del piso de su padre dejaron de pagar el alquiler, dejando a deber un total de más de 26.000 euros.

Pese a los intentos de desahucio por parte de la familia de Rosa, los okupas no se marchan y, además, subarriendan las habitaciones del chalet. "No sé ni qué están haciendo con mi casa", advierte Rosa.

La familia está desesperada porque, además de sufrir amenazas por parte de los inquiokupas, son incapaces de pagar la residencia de su padre. Por suerte, el centro ha entendido la situación en la que se encuentran y les está dando margen para los pagos.

"El problema es que el juzgado no ha notificado el desahucio a todas las partes, solo al hijo", nos cuenta, "ahora que ya lo han hecho estoy a la espera de que me den otra fecha".

Tras tres años de lucha, la familia de Rosa no consigue imaginar el día en el que estas personas se marchen del piso de su padre. ¿Lograrán hacer justicia?