Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Gemma, rechazada por los caseros por tener hijos: "Decidí callarme que tenía hijos cuando iba a ver pisos"

Tener hijos puede llegar a convertirse en un obstáculo para encontrar piso. En el caso de Gemma, nos cuenta las dificultades que ha experimentado para que le alquilen un piso con los niños.

Gemma

Publicidad

Entrar en un piso de alquiler conlleva cumplir muchos requisitos impuestos por los caseros. Algunos no aceptan a personas con animales y otras, incluso, ponen problemas a las madres con niños.

Gemma ha sufrido este veto en primera persona. Tras separarse de su marido, encontrar un piso de alquiler para ella y sus dos hijos de 11 y 9 años se ha convertido en una pesadilla.

"Me bloquean en WhatsApp, no me contestan...", nos cuenta, "una vez fui a ver un piso y, al decirle que tenía hijos, me dijo que ya estaba alquilado, cuando era la primera en verlo".

Desde que ha descubierto que tener hijos puede convertirse en un inconveniente para los propietarios, que temen que las madres se declaren vulnerables, decidió callarse que tenía niños.

Finalmente, Gemma ha conseguido un piso con la ayuda de un familiar, aunque denuncia el veto a los niños, algo que es ilegal en nuestro país. ¿Por qué cuesta tanto encontrar una vivienda donde acepten niños?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Gemma

Gemma, rechazada por los caseros por tener hijos: "Decidí callarme que tenía hijos cuando iba a ver pisos"

Sebastián Yatra

¿Se sabe esta canción de Pablo López? Sebastián Yatra se la juega en el ahorcado de La Voz

Hermano víctima monstruo A Bola, Ourense

En libertad el hombre que mató a su hermana y abusó de él: "Las víctimas estamos esperándole ¿Cree que nos íbamos a olvidar como él? ¡¿y quiere paz?!"

Antonia San Juan
Redes sociales

Antonia San Juan responde a las críticas recibidas tras anunciar que padece cáncer: "No lo he hecho y no lo voy a hacer"

Eduardo Noriega
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Eduardo Noriega, el actor que conquistó a Alejandro Amenábar

El cantante de La ruleta pide ayuda a todos con un tema de Pimpinela: "Así no me asfixio"
Mejores momentos | 8 de octubre

El cantante de La ruleta pide ayuda a todos con un tema de Pimpinela: "Así no me asfixio"

Todo el plató de La ruleta de la suerte se ha puesto manos a la obra ante la petición de Joaquín, el cantante de la banda del programa.

Alejandro, obligado a resolver el panel: "Está feo el panorama"
Mejores momentos | 8 de octubre

Alejandro, obligado a resolver el panel: "Está feo el panorama"

Alejandro se ha visto en la tesitura de tener que resolver antes de tiempo porque no veía claro que pudiese seguir jugando sin arriesgar demasiado.

Gema López, sobre la boda de Cayetano de Alba

Gema López 'dispara' contra Cayetano de Alba por la 'no exclusiva' de su boda en las revistas: "¿De qué mundo estamos hablando, del tuyo o del mío?"

¡De la gloria al abismo! Natalia lo pierde todo en el peor momento

¡De la gloria al abismo! Natalia lo pierde todo en el peor momento

Joseba Arguiñano sorprende con esta receta de pan de calabaza: el ingrediente estrella del otoño

Joseba Arguiñano sorprende con esta receta de pan de calabaza: el ingrediente estrella del otoño

Publicidad