Mejores momentos | 8 de octubre

Alejandro, obligado a resolver el panel: "Está feo el panorama"

Alejandro se ha visto en la tesitura de tener que resolver antes de tiempo porque no veía claro que pudiese seguir jugando sin arriesgar demasiado.

Alejandro, obligado a resolver el panel: "Está feo el panorama"

El concursante del atril amarillo no lo ha tenido fácil durante el programa, ni él ni sus compañeras de atril.

No se puede decir que hayan tenido muchas suerte ninguno de los tres concursantes de hoy en La ruleta de la suerte, porque hasta casi el final del programa ninguno ha superado la barrera de los mil euros en su atril.

Quizá sea esta la razón por la que Alejandro se ha visto obligado a resolver por muy poquito dinero. Por lo menos así se asegura algo en el bolsillo. ¡No te lo pierdas!

