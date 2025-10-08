Mejores momentos | 8 de octubre
El cantante de La ruleta pide ayuda a todos con un tema de Pimpinela: "Así no me asfixio"
Todo el plató de La ruleta de la suerte se ha puesto manos a la obra ante la petición de Joaquín, el cantante de la banda del programa.
El compañerismo y las buenas intenciones han hecho presencia de sobra en el programa de hoy de La ruleta de la suerte.
Antes de comenzar el panel de la Prueba de Velocidad Musical, cuya pista era 'Pimpinela', el cantante de la banda ha pedido ayuda a todo el plató.
El mensaje ha sido claro: "Es muy importante que me ayudéis", suplica Joaquín. El momento ha sido fantástico: todo el plató se ha venido arriba mostrando su mejor versión.
