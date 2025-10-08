Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 8 de octubre

El cantante de La ruleta pide ayuda a todos con un tema de Pimpinela: "Así no me asfixio"

Todo el plató de La ruleta de la suerte se ha puesto manos a la obra ante la petición de Joaquín, el cantante de la banda del programa.

El compañerismo y las buenas intenciones han hecho presencia de sobra en el programa de hoy de La ruleta de la suerte.

Antes de comenzar el panel de la Prueba de Velocidad Musical, cuya pista era 'Pimpinela', el cantante de la banda ha pedido ayuda a todo el plató.

El mensaje ha sido claro: "Es muy importante que me ayudéis", suplica Joaquín. El momento ha sido fantástico: todo el plató se ha venido arriba mostrando su mejor versión.

Mejores momentos | 8 de octubre

Nada como un buen plato de cuchara para nutrir tu cuerpo de forma saludable, y más si se trata de unas ricas lentejas que aportarán toda la energía que necesitas para afrontar el día.

Debate sobre la seguridad en España

El encontronazo de Ada Lluch con Susanna Griso: "Si no podéis ganar un debate silenciáis a las personas"

"España no es un país seguro". Con esta afirmación, Ada Lluch, la influencer catalana que se define como "la voz del trumpismo en Europa", desató la polémica en su paso por el plató de Espejo Público. Su discurso sobre el feminismo, la inmigración y la seguridad pública encendió el debate con los colaboradores del programa, que no dudaron en enfrentarse a sus afirmaciones.

El impactante testimonio de José, frente al edificio derrumbado en Madrid en su casa con su madre: "Todavía estoy temblando, era el infierno"

Tomás Gómez, exsocialista: "¿Qué más tiene que pasar para que haya elecciones?"

Vicente Vallés: "Pedro Sánchez convocará elecciones cuando vea que tiene una ventana de oportunidad"

