A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Eduardo Noriega, el actor que conquistó a Alejandro Amenábar
El actor que saltó a la fama por su papel en Tesis vuelve a estrenar en España tras ocho años de proyectos internacionales. Hoy, recuerda sus inicios y nos cuenta cómo afronta esta nueva etapa.
Hablar de Eduardo Noriega es hablar de suspense. Su rostro nos traslada automáticamente a la oscuridad de Tesis, la película de Alejandro Amenábar con la que saltó a la fama.
Con tan solo 23 años, Tesis le dio a Eduardo una popularidad que nunca había experimentado. Desde aquel momento, su cara pasó a estar en carpetas y Amenábar se convirtió en una persona muy importante en la vida del actor.
Tras ocho años sin estrenar en España y más de 50 personajes, Eduardo Noriega regresa a nuestro país con un nuevo proyecto. De nuevo, un thriller que recuerda a sus mayores éxitos.
Esta tarde, Eduardo Noriega nos cuenta los secretos de una trayectoria llena de esfuerzos, éxitos y anécdotas. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
