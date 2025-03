Modelo a los 62: "No me gustan las operaciones estéticas, son irreversibles"

Se llama Pino Montesdeoca y ha roto con todos los esquemas de la moda. Desfila midiendo 1.64 y hace campañas de publicidad a sus 62 años, algo que no siempre fue así. Profesora de profesión, ejerció de ello, para después mudarse a Los Balcanes y terminar en Bahamas, donde estuvo a punto de morir. Pero la vida le tenía una segunda oportunidad esta vez encima de la pasarela y delante de los focos.

"Siento que no pertenezco a este mundo aunque funciono"

Deseada por diseñadores como Pedro del Hierro, ella, sin embargo, siente que no pertenece a este mundo. "No me considero modelo, admiro mucho a las niñas que reúnen las condiciones y son un espectáculo, donde el diseñador se siente pleno con ellas, pero yo considero que soy una intrusa". aunque asegura que "funciona" y que representa a muchas mujeres de su generación.

No se ha sentido infravalorada, salvo por un fontanero que supuso que no entendía de lo que le estaba hablando y prefirió hablar con su marido: "fue la única vez que por ser mujer yo sentí que no no sabía algo".

"Cuando no te gustas el método más rápido es operarte pero antes es mejor ir al psicólogo"

No le gusta la palabra edadismo y tampoco las operaciones estéticas: "Yo me gusto y sé que cuando sonrío me salen arruguitas". Apoya a quien se somete a operaciones y defiende en que todo el mundo es "libre de hacer lo que le plazca", pero le da "pena" que se haya normalizado: "si algún día quieres volver es irreversible".

