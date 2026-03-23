Un economista advierte de un cambio en las políticas de Trump: "No me extrañaría que cambiase su mensaje sabiendo que el bono americano está en el 5%"

Las principales bolsas europeas ya han abierto y lo han hecho con fuertes caídas, muy cercanas al 2%, tras la tendencia negativa que ha registrado Asia.

Según los últimos datos, los futuros de la Bolsa de Fráncfort bajan el 1,68% y los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 1,54%.

Por su parte, Londres de deja el 1,16% y París, el 1,98%. Por el momento, el futuro del Ibex 35 se encuentra en 16.314 puntos, lo que representa una caída del 1,66%. En el día de hoy, el precio del petróleo cotiza al alza y sobre los 109 dólares, mientras que el gas natural despunta un 3%.

Esos descensos del Ibex están en línea con los que sufre el Dax alemán, que se deja un 2%, mientras que el Cac francés resiste algo mejor al ceder un 1,4%. Por su parte, los futuros de Wall Street vienen en rojo y apuntan descensos próximos al 1% para el Nasdaq y el S&P 500.

"El ultimátum de Trump provoca que las bolsas estén a la baja"

Según el economista de Abante Asesores, José Ramón Iturriaga, "las bolsas se mueven a pie de titular", es decir, el viernes cuando Trump hablaba de retirar las tropas, "las bolsas americanas subieron". Sin embargo, con el ultimátum de Trump de destruir las centrales eléctricas si no se abre el estrecho de Ormuz, ha provocado que "las bolsas estén a la baja".

Asimismo, Iturriaga advierte de que las bolsas pueden cambiar y asegura que no le extrañaría que "el presidente cambiase el mensaje", viendo que "el bono americano ya está en ese 5% y tiene elecciones próximamente".

Precisamente, esa cifra en el bono americano toca el bolsillo a los ciudadanos. Tal y como ha explicado Iturriaga, "las hipotecas de Estados Unidos están referenciadas a los tipos de largo plazo" y esto quiere decir que los americanos "notan inmediatamente la subida del precio".

No obstante, no solo afecta a la economía particular y las empresas también se ven afectadas. Tal y como ha detallado el economista de Abante Asesores, "en menos de diez días, el bono americano ha subido más de 50 puntos básicos" y el "coste de financiación es una barbaridad".

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