"Renuncio a mi antigüedad y al 10% de mi sueldo por ser funcionario". Los nuevos opositores

Con una tasa de desempleo rondando el 10% podría parecer que conseguir un trabajo ya no es un quebradero de cabeza. ¿Por qué entonces Luis, Isabel o Agustín se han matriculado en una academia de oposiciones? Todos ellos tienen un trabajo fijo, contrato indefinido con años de antigüedad. Pero renunciarían a él, incluso a un pellizco de su actual sueldo por conseguir ser funcionarios. ¿Ha perdido valor aquel viejo ideal de ser “indefinido”?

Asegurarse la jubilación

Encontramos a Agustín en una academia que prepara oposiciones para policía local. Nos pide que le entrevistemos rápido, porque tiene que irse a trabajar. Es monitor deportivo con su contrato indefinido, “lo que pasa es que los convenios están estancados. Sé que no voy a subir más y necesito buscar otra salida que me asegure la jubilación”. He ahí un motivo: sueldos estancados.

“No es fácil encontrar trabajo a jornada completa”

Isabel sabe que “puedo estar ahí todo lo que quiera”. Se refiere a su trabajo en un centro comercial. Pero está preparando unas oposiciones a maestra: “Trabajo cinco horas al día. Es un trabajo indefinido a media jornada. No es fácil encontrar trabajo a jornada completa”. Isabel responde a otro denominador común de estos opositores: renunciaría a un 10% de su sueldo actual por conseguir su ansiada plaza de funcionario: “por supuesto”. Otro factor de búsqueda de El Dorado funcionarial: abunda el trabajo, pero muchos empleos son a jornada parcial.

“Era fijo discontinuo y a tiempo parcial… por 800 euros al mes”

Si damos otra vuelta de tuerca al perfil opositor encontramos a quien llega a abandonar el trabajo estable para centrarse en el estudio. Es el caso de César, que oposita a maestro de Primaria: “tenía un contrato fijo discontinuo. Cobraba entre 600 y 800 euros. En el momento en que eres funcionario sabes lo que vas a cobrar de aquí a muchos años”. Un factor más: contratos indefinidos, pero de unos cuantos meses al año.

“Me da igual perder mi antigüedad de 12 años si a cambio consigo la plaza”

Luis también quiere dejar su empresa aseguradora para conseguir un trabajo estable y abandonar la nocturnidad de su actual empleo. No le importa perder su antigüedad de 12 años: “mi empresa no respeta las condiciones de un trabajo nocturno. He buscado otro trabajo en el mismo sector, pero me encontré con una barrera infranqueable: la edad”. Luis sabe que sus 56 no tendrían que ser obstáculo en el sector público.

Cuatro perfiles, cuatro sectores, cuatro opositores que teóricamente ya tienen un trabajo garantizado. ¿Una garantía de futuro?

