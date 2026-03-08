Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX

El que era secretario general de las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular, Carlo Giacomo Angrisano Girauta, ha dimitido de todos sus cargos y se ha dado de baja del partido.

"Hoy he dimitido como Secretario General de NNGG y he pedido la baja como afiliado. El PP ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros. Por coherencia, pido el voto para VOX. Es hora de defender nuestras ideas y España sin miedo", ha declarado a través de su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Angrisano ha explicado que se afilió al PP en 2012 "por amor a España, su identidad, su historia, su libertad" en un momento en el que "todo estaba siendo cuestionado" por "el separatismo". "Yo era uno de tantos españoles convencidos de que el Partido Popular debía proteger lo mejor de nuestro país", ha señalado.

Sin embargo, considera que "los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo". "Y cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas", ha argumentado.

Por este motivo, ha pedido el voto para los de Santiago Abascal, afirmando que lo hace "porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles". "Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse", ha agregado. De este modo, ha avanzado que seguirá "en la misma batalla" donde "España se defiende sin complejos".

Llevaba meses sin trabajar para el partido

Fuentes del PP han explicado a Antena 3 Noticias que Angrisano, sobrino de Juan Carlos Girauta, pidió formar parte de las listas del partido para convertirse en eurodiputado. Ante la negativa, solicitó un puesto como asesor en el Parlamento Europeo para mantener un empleo, un sueldo y su vinculación con la política.

Las mismas fuentes añaden que se le concedió esa posibilidad, aunque apuntan que fue cesado en verano de sus responsabilidades como asesor del PP en el Parlamento Europeo. "Dimite antes de que le dimitan", señalan.

