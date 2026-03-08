Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

PP

Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX

Fuentes del PP señalan que fue cesado en verano de sus responsabilidades como asesor del PP en el Parlamento Europeo.

Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX

Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX

Publicidad

El que era secretario general de las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular, Carlo Giacomo Angrisano Girauta, ha dimitido de todos sus cargos y se ha dado de baja del partido.

"Hoy he dimitido como Secretario General de NNGG y he pedido la baja como afiliado. El PP ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros. Por coherencia, pido el voto para VOX. Es hora de defender nuestras ideas y España sin miedo", ha declarado a través de su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Angrisano ha explicado que se afilió al PP en 2012 "por amor a España, su identidad, su historia, su libertad" en un momento en el que "todo estaba siendo cuestionado" por "el separatismo". "Yo era uno de tantos españoles convencidos de que el Partido Popular debía proteger lo mejor de nuestro país", ha señalado.

Sin embargo, considera que "los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo". "Y cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas", ha argumentado.

Por este motivo, ha pedido el voto para los de Santiago Abascal, afirmando que lo hace "porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles". "Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse", ha agregado. De este modo, ha avanzado que seguirá "en la misma batalla" donde "España se defiende sin complejos".

Llevaba meses sin trabajar para el partido

Fuentes del PP han explicado a Antena 3 Noticias que Angrisano, sobrino de Juan Carlos Girauta, pidió formar parte de las listas del partido para convertirse en eurodiputado. Ante la negativa, solicitó un puesto como asesor en el Parlamento Europeo para mantener un empleo, un sueldo y su vinculación con la política.

Las mismas fuentes añaden que se le concedió esa posibilidad, aunque apuntan que fue cesado en verano de sus responsabilidades como asesor del PP en el Parlamento Europeo. "Dimite antes de que le dimitan", señalan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Juan Carlos I planea volver a España la semana que viene

Imagen de archivo de Juan Carlos I en Sanxenxo.

Publicidad

España

Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX

Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene este mediodía en un mitin en Tordesillas

Cruce de reproches entre PP y Vox en la recta final de la campaña en Castilla y León

Dimite la concejala de la Mujer de Collado Villalba tras censurar una obra de teatro feminista: "Esto termina aquí"

Dimite la concejal de la Mujer de Collado Villalba tras interrumpir una obra de teatro feminista: "Esto termina aquí"

Santiago Abascal.
8M

Abascal carga contra el "feminismo institucional" y acusa a la ley de violencia de género de provocar "confrontación"

Imagen de archivo del rey Juan Carlos I en Abu Dabi.
Casa Real

Juan Carlos I cancela su viaje a Sanxenxo y decide permanecer en Abu Dabi por motivos de seguridad

Pedro Sánchez en Ponferrada
CASTILLA Y LEÓN

Pedro Sánchez critica a Feijóo y Abascal por apoyar una guerra que "perjudicaría a los españoles"

El jefe del Ejecutivo defiende que España debe situarse en el lado de la paz, y ha asegurado que "el rechazo a la guerra" también es una forma de proteger la economía nacional.

Feijóo y Zapatero en la campaña para las elecciones de Castilla y León
ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Feijóo replica a Abascal por bloquear Extremadura por las elecciones en Castilla y León, mientras Zapatero critica al PP por "ir detrás de Vox todo el día"

Zapatero no había participado en la campaña de Aragón, y en Extremadura solo lo hizo en precampaña, pero hoy sí ha intervenido desde León para defender a Pedro Sánchez. Feijóo, desde La Bañeza, ha recuperado la guerra abierta con Vox, después de que hayan impedido la investidura de Guardiola en Extremadura.

Imagen de archivo de Toni González y la entonces secretaria de Estado de Industria y actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, durante un acto en Ávila.

El PSOE expulsa a Toni González, alcalde de Almussafes, denunciado por acoso sexual

La jueza pide a Adif abstenerse de tareas de mantenimiento que iba a realizar en Adamuz

Concluye el volcado de las "cajas negras" del accidente de Adamuz: qué pueden revelar sobre el descarrilamiento

La fragata 'Cristóbal Colón' que va camino de Chipre es el buque de guerra más avanzado de la Armada Española

'Cristóbal Colón', la fragata más avanzada tecnológicamente de la Armada, llegará a Chipre el próximo martes

Publicidad