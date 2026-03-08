Cruce de reproches entre PP y Vox en la recta final de la campaña en Castilla y León

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, intensificaba este domingo su agenda de campaña en Castilla y León en el último fin de semana antes de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Con varios actos en la provincia de Valladolid, el dirigente popular ha hecho un llamamiento al voto útil para que el PP pueda gobernar en solitario en una comunidad considerada uno de sus bastiones históricos, donde los populares llevan gobernando cerca de cuatro décadas.

La jornada ha comenzado temprano con un paseo por las calles de Villalón de Campos, donde Feijóo estaba conversando con vecinos y comerciantes antes de desplazarse a Tordesillas para participar en un almuerzo con militantes y simpatizantes del partido. Durante su intervención, el líder del PP ha defendido que su formación se está presentando a las elecciones con un objetivo claro: gobernar. "Nos presentamos para gobernar. Parece obvio, pero hay partidos que se presentan para bloquear", ha afirmado ante las bases del partido.

En el acto, Feijóo ha insistido en que el futuro de Castilla y León debía decidirse únicamente en las urnas y por quienes viven en la comunidad. "Cuando se decide el futuro de Castilla y León se decide en las elecciones. No lo tiene que decidir nadie que no viva en esta tierra ni desde ningún despacho de Madrid", subrayaba.

El presidente del PP ha centrado centrando buena parte de su discurso en defender la gestión del actual presidente autonómico y candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, aunque ambos participaban en actos separados durante la jornada. Mañueco ha intervenido en un mitin en Burgos, desde donde también ha apelado al voto concentrado en el PP para garantizar la estabilidad política. "Cada escaño que no sea para el PP es un escaño más para los intereses de Sánchez", ha afirmado el candidato popular.

El dirigente autonómico también ha lanzado lanzando un mensaje indirecto a Vox, formación con la que el PP ha gobernado en coalición en la pasada legislatura. "Quien no quiera participar en la solución que se aparte, y quien quiera estar en el futuro que lo diga alto y claro", ha señalado.

Desde Vox, su líder, Santiago Abascal, ha respondido con dureza a los populares durante un acto de campaña en Medina del Campo. Abascal ha criticado que el PP intentara "asustar a la gente" con la posibilidad de que gobernara la izquierda. "En Castilla y León no hay ninguna posibilidad de que gobierne la izquierda", ha asegurado, rechazando además lo que considera una "demonización" de su partido por parte del PP.

La campaña autonómica también se ha visto atravesada por el debate nacional sobre la guerra en Irán y la política exterior del Gobierno. Feijóo ha criticado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por enviar una fragata militar mientras, a su juicio, mantiene un discurso contrario a los conflictos bélicos. "El día de decir que no a la guerra manda una fragata", ha afirmado, reprochando además que la decisión no hubiera sido consultada con el Congreso. "La fragata no es propiedad de Sánchez, es de España", ha añadido.

Desde el Gobierno, la ministra Elma Saiz ha defendido la postura del Ejecutivo y vinculaba las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer con un mensaje pacifista. "El feminismo también es pacifismo y por eso decimos no a la guerra", ha señalado.

