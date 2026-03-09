Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

La moda de cambiarse el color de los ojos: "Tenía dos tonalidades de marrón diferentes y me los quise poner verdes"

Cambiarse el color de los ojos es cada vez más habitual. Aunque puede tener riesgos graves, las redes se llenan de personas. como Esther, que optan por esta nueva tendencia.

Ojos

Publicidad

La ciencia ha llegado tan lejos que es difícil imaginar algo que no sea posible. Una de las modas más innovadoras últimamente es la de cambiarse el color de los ojos.

Existen dos técnicas diferentes: la despigmentación con láser, que elimina la melatonina hasta que los ojos quedan azules, o la queratopigmentación, que consiste en tatuar la córnea con un pigmento de color. Ambas se han hecho muy virales, aunque los expertos advierten de los riesgos que pueden tener, como la inflamación crónica, el aumento de la presión ocular o, incluso, la ceguera. "Me avisaron de los problemas que podía acarrear, pero me aseguré de que no perdería la visión", señala.

Esther es una de las personas que se ha cambiado el color de los ojos, de marrón a verde. Cuando pensó en operarse lo hizo porque tenía los dos ojos de una tonalidad de marrón diferente y buscaba unificarlos, por lo que en cuando vio la clínica, no lo pensó. "Estaba de vacaciones, vi la clínica y me convencieron", nos cuenta.

La operación, que fue una queratopigmentación, le costó 7.500 euros, pero Esther asegura que vale la pena. Además del factor estético, asegura que ha obtenido muchos beneficios. Por ejemplo, antes tenía un 95% de miopía y ahora casi no necesita gafas. ¡Dale al play para escuchar su historia en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Jon Echeverría Vs. Carlo Angrisano PP

Duras críticas de Jon Echeverría al ex número dos de las NNGG del PP: "El tránsfuga Girauta, su tío, le ofrece acomodo en Vox"

Los 'sintecho' duermen en el hospital.

Los 'sintecho' de Barajas toman la sala de espera del hospital La Paz: "Esto parece una cuadra, normal que les quieran echar"

Opositores con trabajo fijo.

"Renuncio a mi antigüedad y al 10% de mi sueldo por ser funcionario". Los nuevos opositores

Los concursantes, sobre la primera semifinal de El Desafío: “Tenemos más presión que nunca”
Contenido extra

Los concursantes, sobre la primera semifinal de El Desafío: “Tenemos más presión que nunca”

Ojos
Nos lo cuenta

La moda de cambiarse el color de los ojos: "Tenía dos tonalidades de marrón diferentes y me los quise poner verdes"

Carmona en Espejo Público.
Guerra Oriente Próximo

Antonio Miguel Carmona, sobre el 'caso Koldo': "Yo en el año 2000 ya sabía que algunos de estos eran corruptos y lo elevé"

Antonio Miguel Carmona asegura que en su etapa como dirigente socialista en el año 2000 ya sabía que algunos de los implicados hoy en el 'caso Koldo' eran corruptos. Mantiene que en ese momento elevó esa información a Ferraz.

Daniel Bashandeh
Futuro de Irán

Daniel Bashandeh, sobre la Guerra de Irán, pesimista con la sucesión de Jameneí: "No sabemos su estado de salud"

El analista político iraní ha abordado la sucesión del líder supremo del país por uno de sus hijos, Mojtaba Jameneí. La elección del nuevo líder de los ayatolás disipa los riesgos de división interna, según Daniel Bashandeh, con unas consecuencias evidentes.

Juanma Moreno

Hoy, Juanma Moreno estará por primera vez en El Hormiguero

Siciliana

Clienta indignada tras pagar por usar el Wi-Fi del bar: "Me cobraron 4 euros sin avisar"

¿Sobrevivirá Joaquín al masaje capital?: "¡Que fuertes tienes los dedos!"

¿Sobrevivirá Joaquín al masaje capilar?: "¡Que fuertes tienes los dedos!"

Publicidad