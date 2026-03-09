La moda de cambiarse el color de los ojos: "Tenía dos tonalidades de marrón diferentes y me los quise poner verdes"

La ciencia ha llegado tan lejos que es difícil imaginar algo que no sea posible. Una de las modas más innovadoras últimamente es la de cambiarse el color de los ojos.

Existen dos técnicas diferentes: la despigmentación con láser, que elimina la melatonina hasta que los ojos quedan azules, o la queratopigmentación, que consiste en tatuar la córnea con un pigmento de color. Ambas se han hecho muy virales, aunque los expertos advierten de los riesgos que pueden tener, como la inflamación crónica, el aumento de la presión ocular o, incluso, la ceguera. "Me avisaron de los problemas que podía acarrear, pero me aseguré de que no perdería la visión", señala.

Esther es una de las personas que se ha cambiado el color de los ojos, de marrón a verde. Cuando pensó en operarse lo hizo porque tenía los dos ojos de una tonalidad de marrón diferente y buscaba unificarlos, por lo que en cuando vio la clínica, no lo pensó. "Estaba de vacaciones, vi la clínica y me convencieron", nos cuenta.

La operación, que fue una queratopigmentación, le costó 7.500 euros, pero Esther asegura que vale la pena. Además del factor estético, asegura que ha obtenido muchos beneficios. Por ejemplo, antes tenía un 95% de miopía y ahora casi no necesita gafas. ¡Dale al play para escuchar su historia en el vídeo de arriba!