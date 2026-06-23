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Felipe González atribuye a Sánchez una "responsabilidad política evidente" por el caso Ábalos y le pide que "dimita o convoque elecciones"

El expresidente sostiene que el presidente del Gobierno debe asumir las consecuencias de los nombramientos realizados, mientras García-Page reclama explicaciones al PSOE.

Felipe González y García Page

Felipe González atribuye a Sánchez una "responsabilidad política evidente" por el caso Ábalos | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Desde Toledo, el expresidente del Gobierno Felipe González y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, coincidieron este martes en reclamar explicaciones por el caso y en exigir que la dirección socialista dé respuestas ante una situación que consideran de especial gravedad.

González puso el foco directamente sobre Pedro Sánchez y recordó que tanto Ábalos como Santos Cerdán fueron designados por el actual presidente del Gobierno. A su juicio, esa circunstancia implica una responsabilidad política que trasciende el ámbito judicial.

González señala el liderazgo de Sánchez

Durante su intervención, el expresidente defendió que "son personas de su confianza, por lo tanto hay una responsabilidad política evidente". Recordó además que fue precisamente ese principio el que el PSOE utilizó durante la moción de censura contra Mariano Rajoy. "Es por esta responsabilidad por lo que Ábalos se subió a la tribuna del Congreso y le planteó una moción de censura a Rajoy para que se fuera por responsabilidad política", afirmó.

Felipe González vinculó esa responsabilidad al ejercicio del liderazgo político. "En eso consiste el liderazgo", aseguró, antes de lamentar que "aquí da la impresión de que nadie se hace cargo del estado de ánimo de la sociedad".

El expresidente fue más allá al enumerar las posibles salidas políticas que, en su opinión, existen en un escenario como el actual. "Hay muchos mecanismos, uno es dimitir. Otro es convocar elecciones", afirmó. Incluso consideró que "tendría que haber convocado elecciones ya".

García-Page reclama respuestas

Por su parte, Emiliano García-Page evitó pedir expresamente la dimisión del presidente del Gobierno, aunque insistió en la necesidad de que el partido ofrezca explicaciones. "No sé lo que debe hacer Sánchez", señaló, aunque añadió que el próximo Comité Federal del PSOE puede marcar un punto de inflexión.

El dirigente castellanomanchego defendió que la militancia socialista merece conocer qué ha ocurrido. "Yo lo que pido, como militante, es que tenemos derecho a saber". También sostuvo que "tendría que tener alguna consecuencia democráticamente hablando" y aseguró que "las cosas están mucho peor que hace un año".

Además, rechazó que todo responda a una estrategia política externa y reiteró que quienes desconocían los hechos también se sienten afectados por la situación.

Durante el encuentro, ambos dirigentes fueron preguntados por una posible moción de censura. García-Page consideró que el actual equilibrio parlamentario hace "muy difícil" que una iniciativa de ese tipo prospere y apuntó que Vox actúa como "cuartada y excusa" para impedirla.

Felipe González aprovechó también para cuestionar la situación institucional del país. Mostró su preocupación por el respeto a la Constitución y criticó la ley de amnistía, que calificó como "una autoamnistía" realizada "no solo en contra de la Constitución, también en contra de cualquier criterio razonable".

El expresidente concluyó reivindicando el valor del texto constitucional como el gran acuerdo alcanzado por los españoles en democracia. "Esta Constitución es de todos. Y a la vez no es de nadie", sentenció.

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