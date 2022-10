Los dueños de Pita, la perra que se lanzó desde una ventana por un petardo, destrozados: "Era como una hija"

Pita era una perra que desde cachorro tenía pánico a los petardos. Una familia de Alcorcón (Madrid) la había adoptado y era conocedora de este miedo. En Navidad y otras fechas señaladas en las que pensaban que podía escucharse sonido de petardos estaban junto a ella. Pero nada pudieron hacer para evitar que Pita se tirara por la ventana de un séptimo piso al escuchar un petardo tras el segundo gol del Real Madrid en el clásico del pasado domingo.

El animal murió tras el impacto. Todo ocurrió en el lapso de 3 minutos tal y como han relatado a Espejo Público Daniel e Irene, dueños del animal. Saltó la alarma de la vivienda y subieron inmediatamente a casa. "El animal no estaba por ningún sitio, se había precipitado desde la ventana de la habitación de los niños hacia un patio interior", cuentan.

"Una vecina me dijo que el ruido del petardo fue como una bomba y había saltado del sofá"

Daniel no entiende que un vecino pudiera tirar un petardo por la ventana. "Cuando marca el Real Madrid los suelen tirar, esto ocurrió en el segundo gol del Madrid", lamenta. Una vecina le dijo que el estruendo había sido muy fuerte "y la pobre mujer saltó del sofá": "Ha sido una bomba", le dijo la vecina.

Carlos Rodríguez, presentador del programa Como el perro y el gato en Onda Cero, señala que todo ser vivo tiene la capacidad de tener miedo a algo y en estos casos hay que someter al animal a una terapia con especialistas del comportamiento canino.

Para esta familia la llegada de la Navidad era una época horrible por cómo sufría la perra con los estruendos. Señala el dueño que si el animal se hubiera tirado por la ventana de la fachada podría haber caído encima de alguien y ahora podríamos estar ante una tragedia.

La familia de Pita, destrozada: "Era como una hija para mí"

Para Irene Pita era parte de la familia y esto ha sido un golpe muy duro. "Para mí era mi hija. La adoptamos cuando yo estaba embarazado de mi hijo mayor y se podía decir que era mi primera hija. El pánico de los petardos no era normal, intentábamos hacer lo posible porque en Navidad no estuviera sola y por un lapsus de 3 minutos no conseguimos estar con ella", apunta visiblemente afectada por lo ocurrido.