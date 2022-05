Las gasolineras tienen que adelantar desde ahora los 20 céntimos por litro de combustible y avisan "habrá que pedir el dinero al banco"

El puente de mayo, que hoy finaliza en varias comunidades es el más caro de los últimos tiempos, los precios siguen disparados y la vida cada vez es más cara incluso tras la batería de medidas que el Gobierno ha puesto en marcha como por ejemplo el descuento de 20 céntimos por litro de combustible repostado.

Cuando arrancó esta ayuda el Gobierno adelantó a las estaciones de servicio lo que estimó que iban a gastar en el mes de abril, pero ahora ya ha anunciado que no adelantará más pagos por lo que son los surtidores los que tienen que hacerlo.

Los propietarios de las gasolineras ya están avisando de que ellos no pueden adelantar una cantidad que mensualmente podría rondar los 30.000 euros y que como indica un empresario del sector "ahora será con carácter retroactivo, pero si ninguna certidumbre de cobro. Se habilita un plazo de 15 días para presentar el formulario pero no se indica en ningún caso el día de cobro. En caso de que no se haya recibido el pago en 30 días se entenderá que hay un defecto de forma".

Otro propietario en Galicia confiesa a Espejo Público que la única salida que ve es "pedir el dinero al banco" aunque reconoce que "hay que pagar intereses" por lo que también se ha planteado cerrar.

Liborio en Madrid reprocha al Ejecutivo que "la primera medida hace un mes "pudimos no entenderla pero sí aceptarla por la urgencia del momento pero que un mes y diez días después seguimos en la casilla de salida parece que no es lógico".