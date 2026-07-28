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¿Accidente o venganza?

Toni cree que han quemado su peluquería intencionadamente: "Sospecho de una persona del pasado de mi marido"

La peluquería de Toni está totalmente calcinada y denuncia que cree que ha sido algo intencionado. ¿Quién ha podido destrozar de esa manera su negocio?

Peluquería

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Toni ha sido víctima de lo que ella considera un boicot. Su peluquería apareció el lunes por la mañana completamente quemada, lo que ella cree que ha sido intencionado.

Según nos cuenta Toni, la intención del incendio no fue un robo, ya que no se llevaron nada del establecimiento. Para ella, lo que pretendían era prenderle fuego al negocio para hacerle daño personalmente. "Sospecho de alguien del pasado de mi marido, no tengo problemas con más gente", afirma Toni.

Desde hace años, Toni denuncia que ha sufrido episodios de acoso y situaciones similares, que según sus sospechas, vendrían de una misma persona. Algo que ha denunciado ante las autoridades y que le ha llevado a adentrarse en un proceso judicial.

"Me acosa, me graba, me hace fotos, me ha amenazado, he llegado a perder un bebé por su culpa", cuenta Toni, "no puedo acusar a nadie, pero son muchas coincidencias".

Toni denuncia que esta situación está llevándola a ella y a su marido al límite: "No sabemos qué más nos puede hacer". ¿Logrará hacer justicia y volver a vivir tranquila?

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