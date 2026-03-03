Gisèle Pelicot, sobre las atrocidades de su marido: "Lo peor ha sido ver sufrir a mis hijos"

Gisèle Pelicot, víctima de violencia sexual y convertida en icono feminista, ha presentado este lunes en el Teatro del Liceo Francés de Madrid sus memorias "Un himno a la vida" afirmando: "soy una mujer fuerte, me he reinventado". El libro, el cuál narra como se enfrentó a su marido tras el descubrimiento de que la drogaba y violaba en secreto a lo largo de una década ahora sirve para instar a otras mujeres a denunciar hechos parecidos.

El libro arranca con la mañana de noviembre de 2020 en la que Pelicot acudió a comisaría a raíz de la detención de su marido por grabar a mujeres debajo de sus faldas en un supermercado en el que fue condenado junto a 50 hombres. También cuenta como tomó la difícil decisión de renunciar al anonimato y que el juicio se celebrara a puertas abiertas, la frase "La vergüenza debe cambiar de bando" es la frase pronunciada por Giséle que se ha convertido en eslogan del movimiento feminista.

La historia y el poder de Gisèle Pelicot

"Jamás pensé que mis palabras pudieran tener este eco", Gisèle, ha agradecido el apoyo de todas las mujeres que la han acompañado en este proceso. "Las mujeres me han dado esa energía, sin ellas no estaría aquí".

Se casó a los 19 años con Dominique Pelicot, tuvo tres hijos y afirma que hasta aquella mañana de noviembre de 2020, "lo conocía perfectamente". Dominique tenía "una cara A" la de padre de familia, que mostraba a sus amigos, y "una cara B" la que afloraba esa perversión y deseos de someter a su mujer "mediante sumisión química", afirma la autora.

Hasta el día de los hechos, nada en la vida cotidiana de Dominique y Giséle. le había hecho presagiar algo así: "la mayor parte de los perversos narcisista se comportan de este modo, tiene una forma de manipular que no te das cuenta".

El futuro de la autora

Dominique, al que se refiere como "un ser humano que ha cometido actos monstruosos" ha recordado que él la estuvo viendo sufrir durante 10 años debido a sus problema de salud, pérdida de memoria y el miedo de sufrir una enfermedad parecida a la que se llevó a su madre.

Gisèle, que aún no ha visto a su exmarido después del juicio, asegura que su intención es ir a visitarle a la cárcel: "Hoy soy una mujer fuerte, me he reinventado, no encontrará a la misma persona, él estará en una posición de debilidad, y quiero preguntarle por qué esa traición, ese mal, esas fotos de su hija". También ha hecho especial hincapié del "terremoto familiar" que supuso el caos y que "lo peor" ha sido ver sufrir a sus hijos: "Yo elegí a mi marido pero ellos no han elegido a sus padres".

La experiencia de escribir el libro le ha servido como terapia y aprender a soportar la soledad "solo quiero hablar de alegría y esperanza" afirma Gisèle. Este martes Pelicot será recibida en el Palacio de la Moncloa, dónde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la recibirá en un acto el cual se le entregará la encomienda de la orden al mérito civil, en reconocimiento de sus logros como icono feminista global.

