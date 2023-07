El drama de las hipotecas: pasa de pagar 600 euros al mes a 1.200 euros

Este jueves conocíamos la noticia de que el Banco Central Europeo (BCE) continúa con sus pasos para combatir el contexto inflacionista y acomete una nueva subida de tipos de interés de 25 puntos básicos. Los tipos ya están en el 4,25%, lo que es su nivel más alto desde octubre del año 2008. Fue hace un año cuando el BCE cambió de rumbo y empezaron las subidas para hacer frente a la inflación.

Chistine Lagarde insiste en que "no es el final del camino" porque todavía no se ha ganado la batalla de la inflación. Son ya nueve subidas consecutivas, una escalada en vertical que ha supuesto que las hipotecas de las familias se encarezcan a un gran ritmo.

Ahora bien, con esta nueva subida, ¿qué va a pasar con las hipotecas? Por un lado, es una situación que afecta a las nuevas hipotecas, puesto que para aquellos que estén buscando ahora un préstamo, lo pagarán más caro. Por otro lado, también les subirá a quienes tengan una hipoteca a tipo variable.

Esta subida lleva ya meses ahogando a muchas familias, como la que hemos conocido en Espejo Público. Es el caso de José Luis Herrero, vive en Barcelona y en su casa son cuatro personas. Nos cuenta que ha pasado de pagar 600 euros al mes a 1.200 euros, el doble.

José Luis nos ha explicado que, en su caso, no es solo el euríbor, sino que es el euríbor "más un índice que es un abuso". Y es que, una subido media de la hipoteca son unos 200 o 300 euros, mientras que en su caso ha sido el doble.

Nos cuenta que han intentado negociar con el banco, "pero es difícil que entiendan este problema que tenemos con las hipotecas. Te ofrecen el código de buenas prácticas, que no es fácil que te lo concedan, y una vez que te lo conceden las condiciones no son las óptimas". Además, José Luis Herrero se lamenta, puesto que "el sistema judicial no entiende el problema, nos vemos desamparados".

A José Luis Herrero le cuesta mucho llegar a fin de mes, una situación que se repite en muchos hogares españoles.