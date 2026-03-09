Cómo va a afectar la guerra a nuestro bolsillo, de los carburantes a la cesta de la compra: "Un círculo inflacionista del que es difícil salir"

Es donde primero lo hemos notado, en las gasolineras. "Estaba a 1,54 y ahora está en 1,70", comenta una conductora en una estación de servicio de Valencia. Pero lo que más se ha encarecido con diferencia es el diésel, el litro cuesta hoy 30 céntimos más que hace siete días: "pienso que es un poco abusivo".

La demanda, por el miedo de la gente a las subidas, ha hecho que el precio se dispare. Pero esto no ha hecho más que empezar. Porque el barril de petróleo sigue su escalada y eso va a repercutir directamente en el precio de los combustibles. Después de la evolución del conflicto el pasado fin de semana "con ataques muy serios a infraestructuras energéticas", asegura Gonzalo Escribano, Director programa de energía y clima del Real Instituto Elcano, "estamos en el peor de los escenarios y ahora mismo parece muy difícil que esto se pueda revertir en el medio plazo".

Costes energéticos

Sólo una desescalada rápida mejoraría la situación. "Lo único que nos daría tranquilidad es que este conflicto termine cuanto antes", dice Escribano, algo que de momento no parece probable "y estamos hablando del petróleo pero para el gas tenemos una situación muy similar". Porque con el gas por las nubes el precio de la luz ha subido un 700%.

"Sin duda el mercado energético es un mercado global, sujeto a los acontecimientos geopolíticos", explica Joan Batalla, Presidente de Sedigas, la sociedad española del gas. Un mercado muy sensible a la "volatilidad de precios" por el conflicto en Oriente Medio. Aunque Batalla ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" respecto a la "seguridad del suministro" porque: "tenemos una infraestructura que es la envidia a nivel europeo por su capacidad de regasificación y de almacenamiento".

Miedo a la inflación

Lo cierto es que la guerra en Irán ha desatado de nuevo el miedo a la inflación. Si sube el combustible repercute en el transporte, también en el campo y al final a medio plazo en la cesta de la compra. "Estamos justo saliendo de un periodo de alta inflación, si volvemos a entrar en un periodo así", asegura Rafael Rubio, profesor de la Universidad de Barcelona, "eso tendrá un impacto muy fuerte sobre la economía. "Nos pone en un círculo inflacionista del que es difícil salir", añade Rubio, "puedes tardar dos o tres años en neutralizar ese impacto inicial sobre el precio del petróleo".

Eladio es dueño de un supermercado en Galicia. "Se espera que suban los productos", nos dice, "porque la subida del gasóleo es muy fuerte". Donde primero cree que se notará es en los frescos, aunque "si sigue subiendo, puede estar seguro de que todo va a subir, incluido los productos secos".

