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Caso 'Plus Ultra'

Julio Martínez, testaferro de Zapatero, tenía 286.000 euros en un radiador, en el cuarto de baño y en una bolsa de golf

El socio del que fue presidente de Gobierno tenía ese importe escondido en varias partes de su vivienda ubicada en la calle Diego de León, en Madrid.

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Imagen de los sobres blancos con distintos caracteres que incluían dinero hallados en el domicilio de Julio Martínez MartínezEUROPA PRESS

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Alba Gutiérrez
Publicado:

La investigación por el caso 'Plus Ultra' continúa avanzando. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha intervenido a Julio Martínez, presunto testaferro del expresidente Zapatero, dinero en efectivo. Concretamente, 286.000 euros.

Tal y como detallan en el sumario del caso, esos 286.000 euros estaban repartidos en billetes que estaban escondidos en diferentes partes de la vivienda del empresario en la calle Diego de León de Madrid.

Los investigadores también señalan que, en esa misma casa, localizaron sobres que contaban con anotaciones con caracteres chinos que significarían "10.000". En el interior de los mismos, observaron billetes por un importe de 10.000 euros.

Ese dinero fue descubierto por guías caninos, y según se detalla en el informe policial, se encontraba "en lugares tan distintos como en el interior de una bolsa de golf, dentro de una caja de mudanza, al fondo de una habitación llena de numerosos enseres y objetos o en el cuarto de baño".

En concreto, se localizaron 4.550 euros en billetes de 50, 10 y 5 "en el salón", "en el interior de una bolsa de viaje de tela escocesa". Por otro lado, en el cuarto de baño y al lado de una mochila de deporte, aparecieron "25.000 euros en billetes de 50". Además, dentro de una bolsa de papel vieron "49.000 euros" también en billetes de 50.

En "la encimera del baño", la UDEF encontró 540 euros en billetes de 50, 20 y 10 euros. Asimismo, en el interior de un armario del pasillo "otros 550 euros en billetes de 50 euros".

La mayor parte de los fondos estaba en una habitación de la casa que Julio Martínez Martínez utilizaba para guardar cajas de una mudanza. Tal y como sostienen en el informe, "en el interior de una bolsa de papel, 30.000 euros en billetes de 50, en el interior de un neceser, 5.270 euros en billetes de 50, 10 y 5" y "en el interior de una caja de vasos, 25.000 euros en billetes de 50".

La UDEF también ha encontrado dentro de "un sobre blanco en un cajón", "5.000 euros en billetes de 50". "En una bolsa de papel de navidad, 50.000 euros en billetes de 50".

Por último, han intervenido "10.000 euros" que estaban en una bolsa de golf, "30.000 euros" en el "interior de una cajonera" y "50.000 euros en un radiador". Todos esos importes estaban repartidos en billetes de 50 euros.

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