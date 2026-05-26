Las agendas de Julio Martínez destacan su influencia en Venezuela para la liberación de presos y la salida de Edmundo González

El pasado mes de diciembre Julio Martínez fue detenido en el marco del caso Plus Ultra y las autoridades registraron su domicilio. En su interior encontraron agendas, una de ellas clave, de color negro, que dio lugar al inicio de la investigación contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Estos manuscritos fueron incautados por la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. En ellos aparecían notas escritas a mano como "Plan Z?", "Air Europa-Gaspar Zarrías-Magda Álvarez" o referencias a recursos como carbón, oro y níquel, además de una mina en Colombia.

En el informe de la UDEF, los agentes destacan que no lo ven un "empresario corriente", ya que aparece vinculado a asuntos políticos y negocios internacionales, sobre todo en Venezuela, sino el presunto testaferro de Zapatero.

Según la investigación hay "indicios suficientes" de que Martínez no era quien tenía acceso directo a altos cargos políticos, sino que ese papel "correspondería" a Zapatero. El presidente de Plus Ultra "actuaría como persona interpuesta" para canalizar pagos de terceros que habrían sido beneficiados por gestiones del expresidente, como el rescate público de Plus Ultra.

Era quién recibía las ordenes del expresidente y las ejecutaba. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga a al expresidente como posible "vértice" de una trama de tráfico de influencias relacionada con esa aerolínea. Según el informe, los beneficios se habrían canalizado a través de empresas controladas por Martínez, en las que también podría aparecer una sociedad vinculada a las hijas de Zapatero.

Referencias a "Z" o "ZP"

En las libretas aparecen numerosas referencias a "Z" o "ZP", con frases como "Bienvenido-Welcome to invest in the country-asunto regalo tierras para que pueda disfrutar amigo Z", "Plan Z?", "Z había ofrecido algunas cosas que no había cumplido" o "Carta a Z". También figura "Air Europa. Gaspar Zarrías-Magda Álvarez", lo que, según la Policía podría referirse a dirigentes socialistas relacionados con esa etapa política.

Las anotaciones incluyen términos como "Emiratos", "Land Island", "Agencia de reclutamiento", "loma de níquel", "oil", "Dubai Características" o "Trader (China)", que los investigadores vinculan con posibles negocios de petróleo y níquel.

Una mina en Venezuela

Sobre la "loma de níquel", los agentes apuntan a que podría tratarse de una mina en Venezuela. En ese contexto aparece la nota "HS, nombres para llamar a embajador", que podría hacer referencia a Héctor Silva, ministro venezolano. También se leen expresiones como "Trading gold", "mina Colombia", "carbón", "PDVSA" o "Fuel oil Nicaragua 100.000 barrela".

Además, hay otras anotaciones como "PP", "Palma + falcon" o "PU", que "pudiera ser Plus Ultra". En una hoja titulada "Temas de Interés" se describe lo que podría ser un plan de negocio relacionado con el petróleo, con un porcentaje marcado del (10%).

Casi 300.000 euros en efectivo

Los agentes también encontraron referencias a la compraventa de oro y la frase "Bandes debe estar disimulado", en referencia al banco público venezolano. Destacan igualmente las menciones a altos cargos del Estado venezolano y empresas públicas como PDVSA o CVG, relacionadas con recursos naturales.

En la vivienda se hallaron casi 300.000 euros en efectivo, escondidos en distintos lugares como el baño, radiadores, bolsas de golf o envueltos en papel navideño. La Policía cree que la intención era ocultar ese dinero.

En las agendas también se recogen anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o actuaciones del CNI. En una de ellas se lee "Que EG se venga", junto a "¿Cómo sería la propuesta?" e "incluir los 2 del CNI", lo que según los investigadores podría referirse a la salida del opositor Edmundo González del país. Un traslado finalmente se produjo en septiembre de 2024, y el venezolano llegando a España para recibir asilo político.

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