El discurso de Samanta Villar tras la denuncia por abusos al director Carlos Vermut: "Parece que por estar en el sofá de un hombre te tienes que acostar con él"

El cineasta Carlos Vermut ha sido acusado de abuso sexual por parte de 3 mujeres que han contado su historia. Los hechos habrían tenido lugar entre los años 2014 y 2022. Las mujeres señalan que fueron víctimas de sexo sin consentimiento, estrangulamiento y tocamientos. Hasta la fecha las víctimas no han denunciado a la Policía por miedo a represalias.

El primer caso se remonta a 2014. La denunciante y el director de cine se conocieron en una fiesta del sector, según la versión de la víctima. Asegura que el director se tiró encima de ella, empezó a estrangularle y ella se defendió dándole patadas. Mantiene que en una segunda ocasión Carlos hizo lo mismo y ella la ya no se pudo mover.

Según otro de los testimonios, en 2016 Vermut le dijo a una joven de 21 años que la ayudaría a entrar en el cine. El director se abalanzó sobre ella y le arrancó la camiseta y el sujetador. Ella dijo que se iba de la casa de Vermut y él le habría respondido: "Pues sí, no sé por qué no te has ido".

La mujer cuenta que trató de escapar pero terminó volviendo temiendo que pasara algo peor

Entre los años 2019 y 2021 Vermut habría mantenido una relación de 2 años con la tercera mujer que denuncia abusos. En ese periodo el cineasta habría impuesto prácticas sexuales violentas con golpes y expresiones denigrantes. La mujer relata que en su último encuentro trato de escapar de la casa pero terminó volviendo a la cama temiendo que la situación pudiera derivar en algo peor.

Ante este aluvión de acusaciones Carlos Vermut ha reconocido que le gusta practicar sexo duro pero siempre lo hace con el consentimiento de sus parejas. "Para mí él se autoinculpa porque se da por hecho que si una mujer está en el sofá viene a por sexo y la segunda es que puede ser que ella pase miedo y no diga nada. Por eso se elaboró la ley del sólo sí es sí. Solo con un explícito consentimiento puedes mantener ese tipo de práctica", señala la periodista Samanta Villar.

El periodista Juan Soto Ivars afirma que el artículo de El País que denuncia los casos "es un asesinato civil" contra el director. "El artículo está conformado en forma de juicio sumarísimo" y el contenido de las declaraciones no le parece equiparable a las cosas que se vieron en el Me Too. "Hay más artículos como este y han sacado este porque este tío es un pringao, es un pequeño director independiente. Si leemos los testimonios vemos situaciones que transmiten grises. La primera de las tres mujeres durante un año y medio sigue teniendo relaciones sexuales cada vez que se lo encuentra. La segunda le dice que no cuando va a su casa a ver una película y ella se va y la tercera chica cuenta la primera experiencia horrible pero luego mantiene las relaciones esporádicas con él. La explicación que se da en el artículo a mí me ofende porque viene a decir que las mujeres son seres infantiles".

"Las mujeres tenemos derecho a decir que no incluso estando ya en la cama"

Añade Samanta Villar que cuántas mujeres antiguamente "cuando estábamos en el sofá de la casa de un hombre aceptábamos que si he venido aquí me tendré que acostar con él". Ahora sabemos que las mujeres tenemos derecho a decir que no incluso estando ya en la propia cama. "Lo haces de manera anónima porque si eres una problemática no trabajas más con al inestabilidad del sector".

Sonia ha contado su caso en Espejo Público. Denunció abusos sexuales por parte de un profesor de teatro. En muchos casos las denuncias se hacen años después porque es difícil identificar lo que te pasa en ese momento. Ellas eran menores y estaban en una época de su vida en la que se normalizaban muchas conductas que te responsabiliza de lo que ha pasado. "Cuando tomas conciencia de lo que te ha pasado lo denuncias", añade.