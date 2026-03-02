Zapatero, sobre si facilitó el rescate de la aerolínea Plus Ultra: "No, en absoluto"

José Luis Rodríguez Zapatero comparece este lunes en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado y ha querido dejar claro que lo hace "cumpliendo un deber constitucional, y, como saben después de no haber sido cargo público en 14 años. No tengo ninguna responsabilidad pública, en esa condición de ciudadano vengo, y quiero recordar que esta es una comisión de investigación de control de la responsabilidad política del Gobierno, y de la administración. Por tanto, a mí no se me puede exigir, obviamente, no respondo políticamente en esta comisión". También ha querido que conste que ha sido convocado con urgencia y sin motivación, algo que exige la sentencia del Tribunal Constitucional 77/2023.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha justificado la citación asegurando que Zapatero "está de sospechas de corrupción hasta las cejas" y que "tendrá la obligación legal de decir la verdad" sobre los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus presuntos vínculos con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Aclarado esto fue rotundo a la hora de contestar si él fue el facilitador del rescate a la aerolínea Plus Ultra: "No, en absoluto". En los últimos meses, diversas informaciones periodísticas han situado a Zapatero como una pieza clave en la consecución del rescate de Plus Ultra. Tanto el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como el empresario Víctor de Aldama han señalado que el expresidente presionó al Ministerio de Transportes para que la aerolínea obtuviera la calificación de "empresa estratégica", requisito imprescindible para acceder al fondo público de la SEPI.

El expresidente ha negado a su vez tener relación con el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, ni haber mantenido reuniones con él: "Cero, nada de nada". "Si le he saludado alguna vez es porque yo saludo a miles de personas". El exmandatario también ha apuntado que nunca ha hablado sobre el rescate a la aerolínea con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y que tan solo se ha reunido una vez con él en un encuentro que se produjo con posterioridad al citado rescate. "Hasta esa suerte he tenido", ha ironizado.

Con Pedro Sánchez ha dicho que no ha tratado el tema del rescate de Plus Ultra aunque sí reconoce haber hablado con él de esta comisión para la que el presidente le dio "ánimos" y que le contó su propia experiencia como compareciente.

A la pregunta de si cobró 500.000 euros por sus trabajos para la consultoría 'Análisis Relevante' Zapatero matizó: "Podría decir con exactitud, más o menos 70.000 euros brutos de media al año. Que, por supuesto, contra factura declaraba el IRPF porque soy autónomo" y ha insistido: "No tengo ninguna sociedad. No he tenido nunca ninguna sociedad, ni aquí, ni en Kuala Lumpur". Fue en esta respuesta cuando él indica: "Debo añadir que con afán de transparencia, cuando acepté la propuesta de realizar las funciones de 'Análisis Relevante' le propuse también que la agencia de mis hijas pues hiciera las tareas de marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor. Para ser sinceros, la responsabilidad, el compromiso de la prestación de servicios de esta agencia es esencialmente mía".