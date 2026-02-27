La Audiencia Nacional continuará con la investigación sobre el rescate de Plus Ultra

La Audiencia Nacional tendrá que decidir el futuro sobre la investigación del rescate a la aerolínea Plus Ultra después de que la magistrada del juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collado, haya decidido inhibirse de la causa. Tanto Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, como el CEO de la compañía están imputados en la investigación que, por ahora, permanece bajo secreto.

En el foco está un presunto delito de blanqueo de capitales con el dinero que el Gobierno aprobó para rescatar a la aerolínea, lo que hace que la jueza también considerase que se podría estar incurriendo en otro presunto delito, el de organización criminal.

En paralelo a la investigación judicial, el Senado ya ha puesto en marcha varias citaciones relacionadas con el caso. La última, la del propio Julio Martínez, que tuvo que aplazarse al no localizarle. La portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, Alicia García, ha confirmado hoy en rueda de prensa que el próximo 9 de marzo tendrá que dar explicaciones el "amigo y pagador de José Luis Rodríguez Zapatero".

La conexión entre el expresidente del Gobierno y el rescate de la aerolínea ha aumentado en las últimas semanas, varios medios de comunicación ha publicado informaciones e incluso fotos de encuentros entre Zapatero y Martínez días antes a que el caso estallaran y se produjeran las primeras detenciones.

Zapatero también comparecerá en el Senado

El propio José Luis Rodríguez Zapatero será el siguiente en pasar por la comisión de investigación del Senado. El lunes el expresidente del Gobierno está citado en la comisión del 'Caso Koldo' por las "sospechas" relacionadas a su figura y sus vínculos con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, además de con la aerolínea Plus Ultra.

La ofensiva del PP en el Senado hoy ha dado un paso más, iniciando otra comisión de investigación por el 'Caso SEPI', causa en la que están imputados el propio expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, o la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez.

