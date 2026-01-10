Tellado, sobre Zapatero: "Ha utilizado nuestro país para blanquear a un régimen sanguinario a cambio de negocios"

Este sábado, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha anunciado que su formación impulsará la comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. El objetivo, según ha explicado, es que dé explicaciones sobre sus relaciones con el régimen venezolano y sobre los beneficios económicos que, a juicio del PP, podrían haberse derivado de sus vínculos con el presidente Nicolás Maduro.

Tellado ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la 28 ª Interparlamentaria del PP, celebrada este fin de semana en A Coruña. En su intervención, ha criticado duramente al Partido Socialista por atribuir a Zapatero un papel clave en la reciente liberación de cinco ciudadanos españoles en Venezuela, y ha calificado esa versión de los hechos como una: "Desfachatez que ahora hagan creer que los presos políticos han sido liberados gracias a Zapatero".

Tellado, sobre la actuación del PSOE frente a la situación venezolana

Según el dirigente popular, la actuación del PSOE frente a la situación venezolana se ha caracterizado por la pasividad: "¿Cómo pueden tener tanta cara? Lo único que ha hecho el Partido Socialista en estos años ante la dictadura venezolana ha sido mirar para otro lado, cortejar al tirano Maduro y avergonzar al conjunto de nuestro país", ha criticado Tellado.

El actual secretario del Partido Popular ha sostenido que la comparecencia de Zapatero en el Senado servirá para esclarecer sus relaciones con el chavismo, y poner fin a "la impunidad que ha tenido estos años en los que no se han dignado a dar una sola explicación a sus chanchullos".

En su comparecencia, Tellado ha aprovechado para celebrar que la justicia pueda pronunciarse sobre estas cuestiones, tras conocerse la noticia este viernes de que el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, solicitara a la Fiscalía un informe sobre una querella presentada contra Zapatero por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, derivados de sus vínculos con el Gobierno venezolano.

Durante su intervención, el secretario general del PP ha comparado a Sánchez con Zapatero y dice que son "uña y carne" y que están hechos "de la misma pasta". La diferencia entre ambos, según él, "es que hoy el PSOE tiene un líder cuya carrera política pudo financiarse con fondos procedentes de prostíbulos, y en el pasado, tuvo otro dirigente que ha podido enriquecerse a costa de la libertad y la dignidad del pueblo venezolano".

"Ya está bien la opacidad tras años de mentiras"

El dirigente popular ha concluido su intervención reclamando transparencia: "Ya está bien la opacidad tras años de mentiras e impunidad. Los españoles tienen derecho a saber si uno de los expresidentes del Gobierno de España, ha utilizado el buen nombre de nuestro país para blanquear a un régimen sanguinario a cambio de negocios", ha afirmado.

