El director de Cáritas visitado por el Papa rechaza la "prioridad nacional" de Vox: "Atendemos a todo el mundo"

El director del Centro de Emergencia y Atención Integral de Cáritas visitado por León XIV en Madrid, Juanjo Gómez Escalonilla, ha rechazado este lunes el planteamiento de "prioridad nacional" defendido por Vox y ha subrayado que la Iglesia no puede distinguir entre personas por su origen a la hora de prestar ayuda.

"Para nosotros, como Iglesia, no podemos decir atendemos solo a los madrileños o a los de Cuenca. Es que no tiene ningún sentido", ha afirmado Gómez Escalonilla en una entrevista, al ser preguntado por las críticas de Vox a Cáritas y a las ONG vinculadas a la Iglesia católica por su labor de auxilio a personas migrantes.

El responsable de Cáritas ha insistido en que la entidad atiende a todas las personas en situación de necesidad, con independencia de su origen o condición.

"Nosotros atendemos a todo el mundo y nos da igual cualquier condición personal, económica, religiosa... Lo que nos interesa son las personas y el centro de toda esta historia son ellos y sus necesidades", ha señalado.

Gómez Escalonilla ha añadido que Cáritas no plantea esta cuestión como un "debate político", sino como una exigencia de coherencia evangélica.

"El propio Evangelio no nos dejaría ser coherentes si distinguimos a unos y otros o preferenciamos a unos y otros", ha defendido. En este sentido, ha precisado que, si existe alguna preferencia en la acción de la Iglesia, es hacia "los que están peor todavía".

Las declaraciones se producen después de que León XIV visitara el centro de Cáritas en Madrid, donde escuchó testimonios de personas acogidas por la Iglesia, entre ellas el de un ciudadano senegalés que le entregó su tarjeta de residencia para mostrar las dificultades de su proceso migratorio.

Gómez Escalonilla ha valorado la visita del Papa como un gesto de especial relevancia hacia las personas más vulnerables. "El Papa ha decidido entrar por la puerta de la caridad a la ciudad de Madrid", ha señalado, antes de destacar que el Pontífice eligiera un centro que acoge "a los últimos de los últimos".

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