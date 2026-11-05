¿Qué recuerdan los niños del día que nacieron?: "Me sentí famosa porque venían todos a verme, como Shakira"

Vuelve Y ahora Son...coles, la sección en la que Jimeno le pregunta a los niños por las grandes preguntas del mundo. Esta vez, les ha preguntado por su primer día de vida: ¿qué recuerdan del día que nacieron?

Muchos lo recuerdan nítidamente. "Estaba moviendo la tripa de mi madre porque no aguantaba más, quería ver mundo", asegura uno de los pequeños. Otra, recuerda que mucha gente vino a verla: "Me sentía famosa, como Shakira".

Hay algunos niños que incluso se acuerdan de estar en la tripa de su madre. "Estaba más tranquila dentro, a mi bola", asegura una de las niñas.

Las respuestas de los niños no dejan indiferente a nadie y nos han sacado una sonrisa enorme en Y ahora Sonsoles. ¡No te lo pierdas, al completo en el vídeo de arriba!