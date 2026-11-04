La respuesta de Sánchez a Puente antes de su dimisión: "Ni se te ocurra. No lo hagas"

El exministro de Transportes, Óscar Puente, comunicó su dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante un mensaje de WhatsApp.

En ese mensaje, Puente le pidió que no interpreta su decisión como una traición, sino como un acto de generosidad. Así lo ha detallado La Sexta, que ha desvelado los detalles de la conversación mantenida entre ambos.

El mensaje comenzaba diciendo: "Cuando leas este mensaje, tu primera reacción va a ser de estupor". Con esa frase, Puente adelantaba que estaba anunciando su dimisión como ministro y su renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las elecciones del 29 de noviembre.

Posteriormente, el que fue ministro pedía al presidente que no interpretase su decisión como una traición, sino como un acto de generosidad.

Puente envío este mensaje unos minutos antes de su última intervención en la Diputación Permanente del Congreso. Al parecer, cuando lo envió, dio la vuelta al teléfono y lo dejó sobre la mesa para evitar leer la respuesta del presidente.

Tras esto, la respuesta de Sánchez llegó de inmediato: "Ni se te ocurra, no lo hagas". Sin embargo, Puente no lo leyó hasta que abandonó la Cámara Baja.