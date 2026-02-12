Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 2

Los gritos de angustia de Joaquín y sus hijas en la montaña rusa más alta de Japón: “¡Esto no tiene que ser sano para el cuerpo!”

Susana Saborido no se ha atrevido a subir en ella y ha grabado las caras de sufrimiento de su familia con su móvil.

Los gritos de angustia de Joaquín y sus hijas en la montaña rusa más alta de Japón

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Tras visitar las Cuevas de Narusawa, Joaquín y su familia han decidido visitar uno de los parques de atracciones más grandes del mundo y tanto el exfutbolista como sus hijas han querido subirse en su gran montaña rusa. Susana, por el contrario, tenía claro que iba a quedarse en tierra.

Joaquín, Salma y Daniela se suben a la atracción muy emocionados, pero los gritos de angustia comienzan nada más poner en marcha la montaña rusa. “¡Esto no tiene que ser sano para el cuerpo!”, exclama la hija mayor del capitán con miedo.

“Lo he pasado fatal. Menos mal Susana que no te has montado”, le dice Joaquín a su mujer nada más bajarse de la montaña rusa. La madre de Salma y Daniela se serie al verlos y les asegura que ha escuchado sus gritos desde el suelo. ¡Revive este momentazo del programa dándole play al vídeo de arriba!

Susana Saborido, fascinada con el rasca japones

VÍDEO INÉDITO: Susana Saborido, fascinada con el rasca japones: "¡Me ha tocado!"

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

Los gritos de angustia de Joaquín y sus hijas en la montaña rusa más alta de Japón

Los gritos de angustia de Joaquín y sus hijas en la montaña rusa más alta de Japón: “¡Esto no tiene que ser sano para el cuerpo!”

la confesión de Joaquín al descubrir que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez

“Me harté de llorar": la confesión de Joaquín al descubrir que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez

el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante

"¡Voy a vomitar!": el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante en Japón

La reacción de Joaquín y su familia al probar huevos japoneses
Mejores momentos | Programa 2

La reacción de Joaquín y su familia al probar huevos japoneses: "No se lo deseo ni a mi peor enemigo"

Joaquín desvela un secreto de Salma
Mejores momentos | Programa 2

Joaquín desvela un secreto de Salma: “Estaba llorando a moco tendido porque no se podía mensajear con su amor”

el mal trago de Daniela comprando preservativos con Joaquin en una farmacia japonesa
Mejores momentos | Programa 2

"Yo quería morirme": el mal trago de Daniela comprando preservativos con Joaquín en una farmacia japonesa

El exfutbolista le pide a su hija que le compre un producto comprometido en el establecimiento a espaldas de su mujer.

Disfruta de la entrevista completa a Ana Milán en El Hormiguero
Imperdible

Disfruta de la entrevista completa a Ana Milán en El Hormiguero

La invitada ha hecho un alarde más de naturalidad y simpatía en una noche con momentazos de todo tipo.

La receta de David de Jorge en honor a Ana Milán: pasta con callos

La receta de David de Jorge en honor a Ana Milán: pasta con callos

Un avance científico de película: Marron trae a El Hormiguero una bomba cardíaca extracorpórea

Un avance científico de película: Marron trae a El Hormiguero una bomba cardíaca extracorpórea

Ana Milán llama 'borracha' a Antonio Banderas: la hilarante broma con el idiotizador en El Hormiguero

Ana Milán llama 'borracha' a Antonio Banderas: la hilarante broma con el idiotizador en El Hormiguero

Publicidad