Los gritos de angustia de Joaquín y sus hijas en la montaña rusa más alta de Japón: “¡Esto no tiene que ser sano para el cuerpo!”

Tras visitar las Cuevas de Narusawa, Joaquín y su familia han decidido visitar uno de los parques de atracciones más grandes del mundo y tanto el exfutbolista como sus hijas han querido subirse en su gran montaña rusa. Susana, por el contrario, tenía claro que iba a quedarse en tierra.

Joaquín, Salma y Daniela se suben a la atracción muy emocionados, pero los gritos de angustia comienzan nada más poner en marcha la montaña rusa. “¡Esto no tiene que ser sano para el cuerpo!”, exclama la hija mayor del capitán con miedo.

“Lo he pasado fatal. Menos mal Susana que no te has montado”, le dice Joaquín a su mujer nada más bajarse de la montaña rusa. La madre de Salma y Daniela se serie al verlos y les asegura que ha escuchado sus gritos desde el suelo. ¡Revive este momentazo del programa dándole play al vídeo de arriba!