Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 2

“Me harté de llorar": la confesión de Joaquín al descubrir que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez

El marido de Susana Saborido recuerda cómo se sintió cuando su hija mayor le confesó que ya había perdido la virginidad.

la confesión de Joaquín al descubrir que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Después de haber vivido un intenso día lleno de emociones, la familia Sánchez Saborido se ha puesto cómoda en el hotel en el que iban a pasar la noche y han mantenido una larga e interesante conversación sobre sexualidad.

Susana Saborido ha recordado su primera vez y sus hijas han puesto en duda la edad con la que su madre aseguraba haber perdido la virginidad. En mitad de la conversación, Daniela ha confesado que ella quiso compartir tanto con su madre como con su padre, el momento en el que mantuvo relaciones por primera vez.

“Yo lloré”, compartía con nosotros Joaquín al recordar la conversación en la que su hija le contaba que ya había vivido un momento íntimo. “A mí me hubiera gustado haber tenido una conversación antes contigo”, le confesaba el exfutbolista a su hija mayor.

Susana ha aprovechado el momento para aconsejar a Salma, su hija pequeña, que no corra y que haga las cosas cuando las sienta.

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

Experiencias gastronómicas, confesiones y emociones fuertes en el segundo programa de El capitán en Japón

Experiencias gastronómicas, confesiones y emociones fuertes en el segundo programa de El capitán en Japón

Daniela y Salma: "El padre más chulo, el padre más cagón"

Daniela y Salma critican a Joaquín tras su experiencia en el pasaje del terror: "El padre más chulo, el padre más cagón"

Los gritos de angustia de Joaquín y sus hijas en la montaña rusa más alta de Japón

Los gritos de angustia de Joaquín y sus hijas en la montaña rusa más alta de Japón: “¡Esto no tiene que ser sano para el cuerpo!”

la confesión de Joaquín al descubrir que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez
Mejores momentos | Programa 2

“Me harté de llorar": la confesión de Joaquín al descubrir que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez

el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante
Mejores momentos | Programa 2

"¡Voy a vomitar!": el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante en Japón

La reacción de Joaquín y su familia al probar huevos japoneses
Mejores momentos | Programa 2

La reacción de Joaquín y su familia al probar huevos japoneses: "No se lo deseo ni a mi peor enemigo"

La familia ha estado probando productos japoneses que han comprado en un supermercado y esta ha sido su reacción.

Joaquín desvela un secreto de Salma
Mejores momentos | Programa 2

Joaquín desvela un secreto de Salma: “Estaba llorando a moco tendido porque no se podía mensajear con su amor”

El exfutbolista ha contado cómo se encontró el otro día a su hija pequeña al no poder hablar con su novio.

el mal trago de Daniela comprando preservativos con Joaquin en una farmacia japonesa

"Yo quería morirme": el mal trago de Daniela comprando preservativos con Joaquín en una farmacia japonesa

Disfruta de la entrevista completa a Ana Milán en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Ana Milán en El Hormiguero

La receta de David de Jorge en honor a Ana Milán: pasta con callos

La receta de David de Jorge en honor a Ana Milán: pasta con callos

Publicidad