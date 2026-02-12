“Me harté de llorar": la confesión de Joaquín al descubrir que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez

Después de haber vivido un intenso día lleno de emociones, la familia Sánchez Saborido se ha puesto cómoda en el hotel en el que iban a pasar la noche y han mantenido una larga e interesante conversación sobre sexualidad.

Susana Saborido ha recordado su primera vez y sus hijas han puesto en duda la edad con la que su madre aseguraba haber perdido la virginidad. En mitad de la conversación, Daniela ha confesado que ella quiso compartir tanto con su madre como con su padre, el momento en el que mantuvo relaciones por primera vez.

“Yo lloré”, compartía con nosotros Joaquín al recordar la conversación en la que su hija le contaba que ya había vivido un momento íntimo. “A mí me hubiera gustado haber tenido una conversación antes contigo”, le confesaba el exfutbolista a su hija mayor.

Susana ha aprovechado el momento para aconsejar a Salma, su hija pequeña, que no corra y que haga las cosas cuando las sienta.