Daniela y Salma critican a Joaquín tras su experiencia en el pasaje del terror: "El padre más chulo, el padre más cagón"

Mejores momentos | Programa 2

Joaquín, Susana, Daniela y Salma pasan un angustioso rato en el lugar que más oscuro y tenebroso del parque de atracciones que visitan.

Los Sánchez Saborido han decidido pasar parte de su vida en uno de los parques de atracciones más grandes del mundo. Joaquín, Salma y Daniela han comenzado montándose en la montaña rusa, pero Susana se ha negado rotundamente.

Una atracción a la que le hacía mucha ilusión ir a la mujer de Joaquín ha sido al pasaje del terror. Este en concreto es el más largo del mundo y los cuatro miembros de la familia han podido sentir el miedo desde que han puesto el primer pie dentro.

“¡No me dejéis la última! Me voy a cagar en todo”, grita Daniela al adentrase en el pasaje con su familia. Joaquín comienza riéndose de la situación, pero pronto se contagia del miedo de sus familiares.

Joaquín, Susana, Daniela y Salma salen corriendo de la atracción y todos confiesan que estaban “acojonados”. ¡Revive cómo se han enfrentado al pasaje del terror dándole play al vídeo de arriba!

La confesión de Susana Saborido a su familia: “A veces me siento muy sola”

Experiencias gastronómicas, confesiones y emociones fuertes en el segundo programa de El capitán en Japón

Los gritos de angustia de Joaquín y sus hijas en la montaña rusa más alta de Japón: “¡Esto no tiene que ser sano para el cuerpo!”

“Me harté de llorar": la confesión de Joaquín al descubrir que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez

"¡Voy a vomitar!": el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante en Japón

La reacción de Joaquín y su familia al probar huevos japoneses: "No se lo deseo ni a mi peor enemigo"

La familia ha estado probando productos japoneses que han comprado en un supermercado y esta ha sido su reacción.

Joaquín desvela un secreto de Salma: “Estaba llorando a moco tendido porque no se podía mensajear con su amor”

El exfutbolista ha contado cómo se encontró el otro día a su hija pequeña al no poder hablar con su novio.

"Yo quería morirme": el mal trago de Daniela comprando preservativos con Joaquín en una farmacia japonesa

Disfruta de la entrevista completa a Ana Milán en El Hormiguero

La receta de David de Jorge en honor a Ana Milán: pasta con callos

