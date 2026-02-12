Daniela y Salma critican a Joaquín tras su experiencia en el pasaje del terror: "El padre más chulo, el padre más cagón"

Los Sánchez Saborido han decidido pasar parte de su vida en uno de los parques de atracciones más grandes del mundo. Joaquín, Salma y Daniela han comenzado montándose en la montaña rusa, pero Susana se ha negado rotundamente.

Una atracción a la que le hacía mucha ilusión ir a la mujer de Joaquín ha sido al pasaje del terror. Este en concreto es el más largo del mundo y los cuatro miembros de la familia han podido sentir el miedo desde que han puesto el primer pie dentro.

“¡No me dejéis la última! Me voy a cagar en todo”, grita Daniela al adentrase en el pasaje con su familia. Joaquín comienza riéndose de la situación, pero pronto se contagia del miedo de sus familiares.

Joaquín, Susana, Daniela y Salma salen corriendo de la atracción y todos confiesan que estaban “acojonados”. ¡Revive cómo se han enfrentado al pasaje del terror dándole play al vídeo de arriba!