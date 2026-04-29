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'Caso mascarillas'

"Pedro Sánchez le debe a Koldo las primarias y los trabajos que hizo para manejar algunas urnas y meter votos"

El periodista Arturo Criado analiza las declaraciones de Aldama, Koldo y Ábalos en el juicio por el 'caso Mascarillas'. "Aldama hace su papel porque necesita un atenuante y sus palabras se enmarcan en ese proceso de confesión".

Juicio 'caso mascarillas'.

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Laura Simón
Publicado:

Arturo Criado, subdirector de 'El Español' ha analizado las declaraciones de Víctor de Aldama en el juicio del 'caso mascarillas'. Asegura el empresario que el presidente de Gobierno Pedro Sánchez le dio las gracias por sus servicios al partido. "Muchas gracias por todo, sé lo que estáis haciendo", le habría dicho según declara. En esas palabras le agradece las gestiones por un viaje que había tenido Ábalos en México. Además, Sánchez sería conocedor de los contactos de Aldama en Venezuela donde el Gobierno tenía interés porque Air Europa también tenía intereses.

Criado cree que cuando Koldo García dice que Pedro Sánchez le debe muchas cosas se refiere a las primarias del PSOE en las que ganó y a los trabajos que había hecho para manejar determinadas urnas y meter algunos votos. "Presumía de custodiar los avales y las urnas", añade el periodista.

"Aldama hace su papel porque necesita un atenuante"

Aldama dice ahora que alardeó más de la cuenta de su relación con Ábalos: "ahora hace su papel, necesita un atenuante y sus palabras se enmarcan en ese proceso de confesión". También niega Aldama que el dinero que supuestamente habrían llevado Carmen Pano y su hija a la sede del PSOE procediera de él.

El periodista si tiene claro que en sus declaraciones Koldo y Ábalos no se van a pisar entre ellos la manguera. "Koldo va a salir a intentar descalificar a la UCO y va a intentar vincular esos pagos en efectivos, va tratar de vincularlos a la posible financiación irregular del PSOE".

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