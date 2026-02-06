Antena3
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

Un duelo de récords

El único reproche de Roberto Leal a Manu y a Rosa en su despedida: “Me habéis dado unas tardes...”

De la misma forma en la que ha elogiado sus conocimientos generales, el presentador también ha mencionado lo mal que se les ha dado la prueba de La Pista.

El único reproche de Roberto Leal a Manu y a Rosa en su despedida

Alberto Mendo
Publicado:

Manu y Rosa han sido dos concursantes excelentes en Pasapalabra, de sobresalientes en casi todas las pruebas, menos en una. “Me habéis dado unas tardes tremendas con la música”, les ha reprochado Roberto Leal. No es algo nuevo, pues el presentador no se ha cortado nunca en bromear con ello casi cada tarde cuando llegaba el momento de La Pista.

Sin duda, tanto el madrileño como la coruñesa han dejado momentos para los anales de Pasapalabra con algunas de las canciones. Entre los más divertidos, destaca ese ‘Francisco alegre’ con el que no llegaban a atinar. Tenían rachas tan irregulares que Manu ya llegaba a afirmar que jugaba “sin presión”.

Daba igual que las canciones fueran más recientes o más antiguas, incluso que fueran grandes éxitos. En gran parte de los duelos, no acertaban hasta que Roberto les daba el título con otras palabras. Quizá por eso, sus plenos sorprendían más y se celebraban por todo lo alto. ¡Revívelo en el vídeo!

