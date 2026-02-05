Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo

El temporal provocado por la borrasca Leonardo ha obligado a suspender todos los servicios ferroviarios con origen y destino Vigo desde la madrugada de este jueves. La medida afecta a la Alta Velocidad, Media y Larga Distancia en las estaciones de Vigo Urzáiz y Vigo Guixar, según han confirmado Adif y Renfe.

La suspensión se ha decretado ante la imposibilidad de garantizar la seguridad en las vías, debido a las intensas lluvias, fuertes rachas de viento y el riesgo de inundaciones y desprendimientos. Renfe ha indicado que la interrupción del servicio se mantendrá de forma indefinida mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, aunque la conexión con Santiago podría recuperarse a partir de las 14.00 horas, si la evolución del temporal lo permite.

Quedan fuera de servicio todas las conexiones del Eje Atlántico entre Vigo y Santiago, así como las rutas hacia Ourense, Tui y Portugal. También están cancelados los trenes comerciales con Madrid y Barcelona. En estos casos, Santiago y Ourense pasan a ser las estaciones de origen y destino de los trayectos afectados. Los trenes de mercancías continúan circulando.

Renfe ha descartado habilitar transportes alternativos por carretera, al considerar que el estado de las vías no permite garantizar la seguridad. La operadora ha activado cambios y anulaciones gratuitas, permitiendo el reembolso íntegro de los billetes o su utilización en otra fecha sin coste adicional.

Vigo, aislada por seguridad

En total, se han cancelado 16 trenes, con miles de viajeros potencialmente afectados, especialmente en la franja de primera hora de la mañana, la de mayor afluencia. Las estaciones de Vigo y Vilagarcía han registrado imágenes inusuales de completa ausencia de viajeros, tras el envío de avisos por SMS y a través de la aplicación de Renfe, aunque algunos usuarios aseguran no haber recibido notificación.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene alerta amarilla en la provincia de Pontevedra por acumulaciones superiores a 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, tormentas y rachas de viento de más de 70 km/h en el interior. En el litoral de las Rías Baixas, la alerta es naranja, con previsión de olas de hasta 7 metros.

Las condiciones meteorológicas adversas han provocado cancelaciones y desvíos de vuelos en el aeropuerto de Vigo-Peinador, especialmente en las conexiones con Madrid y Canarias, ante la imposibilidad de operar con seguridad.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y consultar los canales oficiales de transporte antes de acudir a estaciones o aeropuertos.

