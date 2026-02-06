Antena3
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

¡Momentazo!

Trancas y Barrancas ponen a prueba a Manu y Rosa con “el último rosco” más loco de El Hormiguero

Manu y Rosa aceptaron el reto de las hormigas y tuvieron que responder de manera correcta o incorrecta a las preguntas del Rosco.

El Hormiguero
Publicado:

La visita de Manu y Rosa a El Hormiguero dejó uno de los momentos más surrealistas de la noche gracias a Trancas y Barrancas, que decidieron llevarlos a enfrentarse a un último Rosco muy especial… pero con reglas completamente distintas a las de Pasapalabra.

En esta ocasión, no se podía decir “Pasapalabra” y los concursantes no tenían el control del juego. Eran las hormigas quienes decidían si la respuesta que daban los concursantes era correcta o incorrecta, obligando a Manu y Rosa a responder incluso cuando no estaban seguros.

Las preguntas no tenían desperdicio y mezclaron actualidad, cultura pop y momentos icónicos. Entre ellas, tuvieron que responder mal quién es el nuevo entrenador del Real Madrid, o bien a qué bailaba Pablo Motos en La Ruta en Valencia o qué dictador español fue enterrado y desenterrado, todo ello con el añadido de que, en algunos casos, decir la respuesta mal formaba parte del reto.

El resultado fue un Rosco lleno de risas, despistes y respuestas imposibles, en el que Manu y Rosa demostraron que, incluso fuera de su terreno habitual, saben reírse de sí mismos y jugar sin presión.

Un cierre perfecto y desenfadado para su paso por El Hormiguero, que convirtió el Rosco más temido de la televisión en el juego más caótico y divertido de la noche.

