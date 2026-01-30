El Hormiguero, líder absoluto en su franja en el mes de enero

El Hormiguero vuelve a ser el programa más visto de la noche y líder absoluto un mes más, alcanzando la mayor distancia de la temporada con el siguiente programa. Es el formato con más espectadores únicos de la televisión, con 4,3 millones de media en cada emisión de enero

El programa presentado por Pablo Motos cierra el primer mes de este 2026 con grandes datos: 1.886.000 de espectadores de media y un 14,6% de share. Unas cifras similares a las que consiguió el trimestre pasado.

Con un 12,9% de share, Antena 3 vuelve a situarse un mes más como la televisión líder, creciendo además en comparación con hace un año y encadenando ya año y medio de liderazgo absoluto y continuado. De nuevo, su hegemonía es incuestionable tanto frente al resto de cadenas como en el número de jornadas ganadas, al liderar cerca del 70% de los días 20 y 29 de enero, muy por delante de sus competidores.

La cadena mantiene su fortaleza en el Prime Time, con un 13,7%, donde continúa imbatible y supera a su principal rival en más de 5 puntos en la franja estelar, la de mayor interés para los anunciantes, además de aventajar en más de 2 puntos a la televisión pública.

También renueva su liderazgo en la Sobremesa, con un 18,0% de share, con una distancia de +10,1 puntos respecto a su competidor, consolidándose así en las franjas de mayor consumo televisivo.

En la franja de Mañana, con un 11%, también se coloca por delante de la competencia privada, elevando su cuota de lunes a viernes hasta el 12,8%.

Antena 3 logra el 69% de las victorias del mes y continúa liderando con claridad tanto la Sobremesa como el Prime Time, dominando además los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.