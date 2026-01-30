Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias

El Hormiguero, líder absoluto en su franja en el mes de enero

El programa presentador por Pablo Motos ha vuelto a arrasar en audiencias y cierra el primer mes de este 2026 con 1.886.000 espectadores de media y un 14,6% de share.

El Hormiguero, líder absoluto en su franja en el mes de enero

Publicidad

antena3.com
Publicado:

El Hormiguero vuelve a ser el programa más visto de la noche y líder absoluto un mes más, alcanzando la mayor distancia de la temporada con el siguiente programa. Es el formato con más espectadores únicos de la televisión, con 4,3 millones de media en cada emisión de enero

El programa presentado por Pablo Motos cierra el primer mes de este 2026 con grandes datos: 1.886.000 de espectadores de media y un 14,6% de share. Unas cifras similares a las que consiguió el trimestre pasado.

Con un 12,9% de share, Antena 3 vuelve a situarse un mes más como la televisión líder, creciendo además en comparación con hace un año y encadenando ya año y medio de liderazgo absoluto y continuado. De nuevo, su hegemonía es incuestionable tanto frente al resto de cadenas como en el número de jornadas ganadas, al liderar cerca del 70% de los días 20 y 29 de enero, muy por delante de sus competidores.

La cadena mantiene su fortaleza en el Prime Time, con un 13,7%, donde continúa imbatible y supera a su principal rival en más de 5 puntos en la franja estelar, la de mayor interés para los anunciantes, además de aventajar en más de 2 puntos a la televisión pública.

También renueva su liderazgo en la Sobremesa, con un 18,0% de share, con una distancia de +10,1 puntos respecto a su competidor, consolidándose así en las franjas de mayor consumo televisivo.

En la franja de Mañana, con un 11%, también se coloca por delante de la competencia privada, elevando su cuota de lunes a viernes hasta el 12,8%.

Antena 3 logra el 69% de las victorias del mes y continúa liderando con claridad tanto la Sobremesa como el Prime Time, dominando además los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

El Hormiguero, líder absoluto en su franja en el mes de enero

El Hormiguero, líder absoluto en su franja en el mes de enero

La cariñosa acogida de Jorge Fernández a una mujer del público

La cariñosa acogida de Jorge Fernández a una mujer del público

Alberto, viajero espacial

Alberto, empresario, sobre su pago de entre 1 y 2 millones de euros por viajar al espacio: "Eso se dice"

Puerros asados y gratinados con ibéricos
Para 4 personas

Puerros asados y gratinados con ibéricos de Joseba Arguiñano: una receta con sabor explosivo y pocos ingredientes

Merluza con alcachofas y salsa de cilantro, de Arguiñano: "Una receta muy sencilla y cuqui"
Para 4 personas

Merluza con alcachofas y salsa de cilantro, de Arguiñano: "Una receta muy sencilla y cuqui"

Viagra en el menú.
Tráfico de medicamentos

Detienen al dueño de un bar por ofrecer viagra en su menú: hablamos con la periodista que lleva el caso

La Guàrdia Urbana descubrió el fármaco durante una inspección rutinaria en un local de L'Hospitalet de Llobregat.

Víctimas del accidente de tren.
Tragedia Adamuz

Toñi, amiga de la familia de la niña que se ha quedado huérfana en el accidente de tren: "Es muy querida y está muy arropada"

Toñi es amiga de Cristina, la niña de 6 años que perdió a su familia entera en el accidente, y habla en Espejo Público sobre el funeral celebrado en Huelva.

Andrés, agricultor

La queja de un agricultor por la regularizacion de inmigrantes: "La demagogia que hay en la política"

Expertos, sobre el accidente de tren de Adamuz.

¿Podrán los expertos ayudar a las familias del accidente de tren a sanar la herida? "Es muy triste que se haya recortado en mantenimiento?"

¿La indemnización de Ábalos?

Esto es lo que cobrará Ábalos de pensión después de dejar el Congreso: "Aquí en España lo que priva es ser víctima"

Publicidad