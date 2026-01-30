Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 30 de enero

La cariñosa acogida de Jorge Fernández a una mujer del público

El presentador se ha dirigido hacia el público nada más salir al plató de La ruleta de la suerte.

La cariñosa acogida de Jorge Fernández a una mujer del público

La cariñosa acogida de Jorge Fernández a una mujer del público

Publicidad

Jorge Fernández y Laura Moure han salido como todos los días con mucho entusiasmo para recibir a los tres concursantes de La ruleta de la suerte.

Sin embargo, el presentador se ha ido esta vez directo al público para saludar a una de las presentes.

Jorge Fernández se ha deshecho en elogios a Josefa, a la que ha dedicado un cariñoso saludo y mejor acogida. ¡No te pierdas este momentazo!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La cariñosa acogida de Jorge Fernández a una mujer del público

La cariñosa acogida de Jorge Fernández a una mujer del público

Alberto, viajero espacial

Alberto, empresario, sobre su pago de entre 1 y 2 millones de euros por viajar al espacio: "Eso se dice"

Puerros asados y gratinados con ibéricos

Puerros asados y gratinados con ibéricos de Joseba Arguiñano: una receta con sabor explosivo y pocos ingredientes

Merluza con alcachofas y salsa de cilantro, de Arguiñano: "Una receta muy sencilla y cuqui"
Para 4 personas

Merluza con alcachofas y salsa de cilantro, de Arguiñano: "Una receta muy sencilla y cuqui"

Viagra en el menú.
Tráfico de medicamentos

Detienen al dueño de un bar por ofrecer viagra en su menú: hablamos con la periodista que lleva el caso

Víctimas del accidente de tren.
Tragedia Adamuz

Toñi, amiga de la familia de la niña que se ha quedado huérfana en el accidente de tren: "Es muy querida y está muy arropada"

Toñi es amiga de Cristina, la niña de 6 años que perdió a su familia entera en el accidente, y habla en Espejo Público sobre el funeral celebrado en Huelva.

Andrés, agricultor
Inmigración

La queja de un agricultor por la regularizacion de inmigrantes: "La demagogia que hay en la política"

Andrés, agricultor, ha manifestado su descontento con la situación del campo español. Asegura que la falta de mano de obra y la normativa actual representan obstáculos por mucha regularización que se lleve a cabo.

Expertos, sobre el accidente de tren de Adamuz.

¿Podrán los expertos ayudar a las familias del accidente de tren a sanar la herida? "Es muy triste que se haya recortado en mantenimiento?"

¿La indemnización de Ábalos?

Esto es lo que cobrará Ábalos de pensión después de dejar el Congreso: "Aquí en España lo que priva es ser víctima"

Glòria Serra

Glòria Serra: "A veces utilizo mi voz cuando estoy recibiendo un mal servicio, bajo un poco el tono"

Publicidad