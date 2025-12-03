Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pedro Sánchez anuncia 400 millones en ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos

Las ayudas serán gestionadas directamente por el Estado y no por las comunidades autónomas como hasta ahora. Se descontarán directamente del precio en el momento de la compra.

Imagen de archivo de un coche eléctrico

Ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos | Pixabay

Silvia López
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado junto a los ministros Jordi Hereu y Sara Aagesen y el presidente de ANFAC y de Renault, Josep María Recasens, el Plan España Auto 2030. Un plan que marca una hoja de ruta para impulsar la industria automovilística en España en los próximos cinco años.

"Tenemos que pisar el acelerador del coche eléctrico", ha dicho Sánchez. Por su parte el Presidente de Anfac y de Renault, Josep María Recasens, ha explicado que se trata de "salir a competir con determinación, valentía y coraje" para "ganar, generar más empleo, más valor y más tecnología".

400 millones de ayudas directas

Pedro Sánchez ha anunciado el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros en 2026 para ayudas directas a la compra de coches eléctricos. Y hay dos novedades importantes. La primera es que serán ayudas directas. Hasta ahora había que adelantar todo el dinero y esperar a recibir la ayuda del Gobierno. Ahora se descontará directamente del precio en el momento de la venta.

Además, la ayuda será gestionada directamente por el Estado y no por las comunidades autónomas como hasta ahora. "Hoy estamos aquí para que España produzca coches eléctricos tan competitivos como permite nuestro talento", ha asegurado el Presidente, "y lo suficientemente económicos como para que los españoles se los puedan permitir".

Mejorar la infraestructura

Otro de los retos es mejorar la infraestructura y para eso el Gobierno pondrá en marcha un nuevo MOVES Corredores, con 300 millones de euros, para desplegar puntos de recarga en las denominadas zonas sombra. "Falta infraestructura y sobre burocracia", ha añadido el Presidente. El Ejecutivo quiere reducir los trámites para la concesión de licencias.

