La desolación del tío de la menor que se ha suicidado en Sevilla: "Nunca demostró que esto le afectara de una forma tan extrema"

Hace ya cuatro días de la devastadora noticia de la muerte de una joven de 14 años que, víctima de un acoso continuado en el colegio, decidió quitarse la vida en Sevilla. Un caso que ha reabierto el debate de la mala gestión de los centros ante estos casos y los ineficientes protocolos contra el 'bullying'.

Los padres de la joven habían informado al colegio de que estaba siendo acosada, pero el centro educativo no activó ningún protocolo; ni el de prevención de suicidio ni contra el acoso. La única medida tomada fue cambiar de clase a la pequeña, que ya había estado en tratamiento psicológico durante el verano. Este hecho ya está en manos de la Fiscalía, que lo investiga como un presunto delito de acoso.

“No es 'bullying', es violencia”

Hoy ha tenido lugar un homenaje en el que familiares, amigos y vecinos, se han reunido para recordar a la joven y brindar apoyo a la desolada familia, que entre lágrimas, guardaba silencio por Sandra.

En el programa Espejo Público hemos podido hablar con el tío de la víctima, que, devastado, nos cuenta que nadie se esperaba que la pequeña pudiese llegar a ese extremo: “en el informe psicológico no constaba que pudiese tener una conducta como la que ha tenido”.

“Había unas niñas en clase que le estaban acosando”

También nos cuenta que la medida que el colegio toma, de cambiar a Sandra de clase, no fue por iniciativa propia, sino por una propuesta de la madre de la víctima ante la desesperación que estaba viviendo su hija: “comparten patio, pasillos, servicios…”.

Denuncia que el colegio “no se ha puesto en contacto con los padres de Sandra en ningún momento, y con los de las chicas que la acosaban, tampoco”. “El hecho de que entre la fiscalía de oficio a investigar esto nos reconforta” asegura. Pero explica que no es equiparable a la desolación que sintieron al enterarse de que el colegio no había tomado medidas.

“Creemos que este acoso también se extendía a redes sociales” y cuenta el tío de Sandra que su teléfono ahora lo tiene la Policía que está investigando el caso.

"Hace aproximadamente un año que empezó todo con insultos sobre su físico"

Desde el plató de Espejo Público le preguntan si ha habido alguna interacción que los padres de las presuntas acosadoras, a lo que responde que no, que no han recibido noticias de ellos.

“Hace aproximadamente un año que empezó todo" "Eran insultos sobre su físico” “Nunca demostró que esto le estaba afectando de una forma tan extrema. Siempre estaba sonriendo, feliz, siempre con besos, abrazos…”

Ahora el centro se enfrenta a un delito por omisión de socorro y su director tendrá que dar testimonio y explicar por qué no se aplicaron estos protocolos obligatorios.

