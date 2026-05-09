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Las primeras palabras de Begoña Villacís tras ser desenmascarada como Chihuahua en Mask Singer: “Nunca más”

La abogada y política se escondía debajo de la máscara más rockera de la quinta edición de Mask Singer.

Las primeras palabras de Begoña Villacís tras ser desenmascarada como Chihuahua en Mask Singer: “Nunca más”

Las primeras palabras de Begoña Villacís tras ser desenmascarada como Chihuahua en Mask Singer: “Nunca más”

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Julián López
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Chihuahua fue una de las desenmascaradas de la quinta gala de Mask Singer, quedando a las puertas de la semifinal de esta quinta edición que arrasa cada noche de los miércoles. La máscara más rockera de la edición escondía a Begoña Villacís, abogada y política, dejando en shock a los investigadores, que no estuvieron ni cerca de adivinar su identidad.

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

La sorpresa era máxima sobre el escenario de Mask Singer. La que fuera vicealcaldesa de la Comunidad de Madrid entre 2019 y 2023 había jugado con nosotros todo este tiempo, regalándonos tres actuaciones a lo largo del programa en las que parecía que Chihuahua era una habitual de los escenarios.

Mientras Begoña Villacís intentaba ocultarse bajo el disfraz, una vez desenmascarada, Arturo Valls ha señalado que es la primera vez que la veíamos en un programa de televisión de entretenimiento, a lo que la política ha añadido que “nunca más”, provocando la risa del presentador de Mask Singer.

Begoña Villacís ha destacado la “experiencia increíble” que ha sido participar en Mask Singer, confesando que tiene mucho sentido del ridículo y que sabía que se lo iba a pasar muy bien estando dentro de Chihuahua y viéndolo todo desde dentro.

Además, Villacís ha confesado que le hacían mucha gracia las teorías que soltaban los investigadores a lo largo de la gala, sobre todo una de ellas: ¡que dijesen que era Jessica Goicoechea! “Normal que me quisiesen desenmascarar”, comenta la abogada entre risas. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

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