Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Desahucio Maricarmen

Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, sobre el desahucio de Maricarmen: "Ningún gobierno trabaja para nosotras"

El desahucio de Maricarmen ha provocado la indignación de muchas personas a lo largo de nuestro país.

Imagen de Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas

Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, sobre el desahucio de Maricarmen: "Ningún gobierno trabaja para nosotras" | ANTENA 3 NOTICIAS

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Maricarmen, una mujer de 87 años y con un 50% de discapacidad que vivía en un piso en el barrio del Retiro, fue desalojada al no poder hacer frente a la subida de alquiler exigida por la empresa de inversión propietaria del inmueble.

El desahucio de Maricarmen ha provoca la indignación de muchas personas a lo largo de toda España y son muchos los que aseguran haber fallado, como sociedad, a la anciana.

También de esta forma lo define Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en Antena 3 Noticias. Asegura que "este es un problema que nos atraviesa a todos y este ha sido un caso extremo porque cumple todos los requisitos que los rentistas y todo el mundo creen".

"Ha primado el derecho de los buitres por encima de el de las personas"

Galán detalla que Maricarmen cumple con "todos esos requisitos": "Es una mujer que ha trabajado toda la vida, tiene 87 años, lleva 71 años viviendo en esa vivienda, es pensionista y ha pagado hasta el último día". Pese a todo ello, Ruth asegura que "lo que ha primado es el voraz mercado de la vivienda y el derecho de los buitres por encima del derecho de las personas a tener una vivienda".

"Ni el Gobierno regional ni el estatal han hecho nada"

Además, la portavoz del Sindicato de Inquilinas detalla que "es algo que no podemos tolerar más, es insostenible". Ha afirmado que "el problema de la vivienda es tanto estructural como del sistema" y considera que ni "el Gobierno regional ni el estatal han hecho nada", recordando que fue ayer "el delegado del Gobierno el que mandó a la policía".

Sobre las imágenes del desahucio de Maricarmen, asegura que al verlas "se la encoge el estómago". Asimismo, sostiene que van a continuar "trabajando en una huelga porque esto no puede seguir adelante, vamos a seguir con las protestas" y detalla que "si Madrid es una ciudad insostenible, Madrid será ingobernable".

La portavoz del Sindicato de Inquilinas sostiene que "ningún gobierno está trabajando para nosotras" y lamenta que "habiendo tenido en la mano la solución de este problema, nadie la llevase a cabo".

Sobre el planteamiento de esas protestas, Ruth Galán sostiene que desde el sindicato están trabajando "en una huelga general y queremos que este país se pare y la gente se implique". Por último, detalla que "nada va a funcionar hasta que este problema se solucione porque la vivienda es un bien fundamental

trabajamos en una hulega gral y queremos que este país se pare y la gente se implique. nada va a funcionar hasta que se solucione porque la vivienda es un bien fundamental y sin vivienda no tendremos una vida.

Efemérides de hoy 24 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 24 de septiembre?

Efemérides de hoy 24 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 24 de septiembre?

Publicidad

Sociedad

Imagen de Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas

Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, sobre el desahucio de Maricarmen: "Ningún gobierno trabaja para nosotras"

Maricarmen tras ser desahuciada

VÍDEO: Lo que no se vio del desahucio de Maricarmen: La Policía usó una radial

Manifestación en Madrid por el desahucio de Maricarmen

Clamor en toda España por el desahucio de Maricarmen, miles de personas protestan frente al ático de Ayuso: "Maricarmen somos todos"

Efemérides de hoy 24 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 24 de septiembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 24 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 24 de septiembre?

Muelle Uno, en Málaga
Tiroteo

Disparan a un hombre mientras cenaba en Muelle Uno, en Málaga

Un enfermero del Servicio de Urgencias Canario salva la vida de un bebé por teléfono guiando a un padre en Gran Canaria
Canarias

Un enfermero salva la vida de un bebé guiando al padre por teléfono en Gran Canaria

Un parto imprevisto se complicó de forma repentina: el recién nacido presentaba una vuelta de cordón umbilical que le impedía respirar con normalidad.

Maricarmen
Deshaucio

Vídeo | Las palabras de Maricarmen momentos antes de ser desahuciada a los 87 años: "He vivido aquí 71 años y no me quiero ir"

La mujer, con una discapacidad del 50%, ha sido desalojada de su vivienda en Madrid en el cuarto intento de desahucio.

El arquitecto Josep Juanpere

Detenida la pareja del arquitecto Josep Juanpere por su presunta relación con su muerte en Baqueira

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Cae una organización criminal destinada a la explotación sexual de mujeres en Córdoba y Cáceres

Hospital Puerta del Mar, Cádiz

Indignación ante la presencia de ratas en zonas como Cardiología o la cocina del Hospital Puerta del Mar de Cádiz

Publicidad