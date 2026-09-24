Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, sobre el desahucio de Maricarmen: "Ningún gobierno trabaja para nosotras"

Maricarmen, una mujer de 87 años y con un 50% de discapacidad que vivía en un piso en el barrio del Retiro, fue desalojada al no poder hacer frente a la subida de alquiler exigida por la empresa de inversión propietaria del inmueble.

El desahucio de Maricarmen ha provoca la indignación de muchas personas a lo largo de toda España y son muchos los que aseguran haber fallado, como sociedad, a la anciana.

También de esta forma lo define Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en Antena 3 Noticias. Asegura que "este es un problema que nos atraviesa a todos y este ha sido un caso extremo porque cumple todos los requisitos que los rentistas y todo el mundo creen".

"Ha primado el derecho de los buitres por encima de el de las personas"

Galán detalla que Maricarmen cumple con "todos esos requisitos": "Es una mujer que ha trabajado toda la vida, tiene 87 años, lleva 71 años viviendo en esa vivienda, es pensionista y ha pagado hasta el último día". Pese a todo ello, Ruth asegura que "lo que ha primado es el voraz mercado de la vivienda y el derecho de los buitres por encima del derecho de las personas a tener una vivienda".

"Ni el Gobierno regional ni el estatal han hecho nada"

Además, la portavoz del Sindicato de Inquilinas detalla que "es algo que no podemos tolerar más, es insostenible". Ha afirmado que "el problema de la vivienda es tanto estructural como del sistema" y considera que ni "el Gobierno regional ni el estatal han hecho nada", recordando que fue ayer "el delegado del Gobierno el que mandó a la policía".

Sobre las imágenes del desahucio de Maricarmen, asegura que al verlas "se la encoge el estómago". Asimismo, sostiene que van a continuar "trabajando en una huelga porque esto no puede seguir adelante, vamos a seguir con las protestas" y detalla que "si Madrid es una ciudad insostenible, Madrid será ingobernable".

La portavoz del Sindicato de Inquilinas sostiene que "ningún gobierno está trabajando para nosotras" y lamenta que "habiendo tenido en la mano la solución de este problema, nadie la llevase a cabo".

Sobre el planteamiento de esas protestas, Ruth Galán sostiene que desde el sindicato están trabajando "en una huelga general y queremos que este país se pare y la gente se implique". Por último, detalla que "nada va a funcionar hasta que este problema se solucione porque la vivienda es un bien fundamental

trabajamos en una hulega gral y queremos que este país se pare y la gente se implique. nada va a funcionar hasta que se solucione porque la vivienda es un bien fundamental y sin vivienda no tendremos una vida.