Denuncia insultos homófobos y agresiones de una vecina: "Maricón, os estáis muriendo de sida"

La vecina de un bar de Torremolinos lleva años haciendo la vida imposible al propietario del bar situado debajo de su casa. Desde Espejo Público, la reportera Toñi Portillo, ha podido hablar con la víctima de los insultos.

'Maricón', 'ojalá te entre un cáncer y te mueras'

Paulo lleva conviviendo con "este calvario" desde hace 5 años. Relata al programa que la mujer está denunciada y sobre ella pesa una orden de alejamiento que, según él, se ha saltado continuamente: "Cada vez que pasa por el bar suelta alguna perlita". Entre estas "perlitas" a las que se refiere estarían "maricón", "ojalá te mueras" u "ojalá te entre un cáncer".

La reportera, a través de la puerta de su casa, ha podido hablar con la vecina que se refiere a los propietarios del local como "banda de ladrones y de drogados". "Me hacen la vida imposible, no me dejan ni dormir" continúa esta mujer que justifica así las agresiones verbales.

La situación afecta también a clientes

Por su parte, Paulo ha seguido contando las consecuencias que le está acarreando esta situación. Lamenta como ha perdido clientela porque en la parte de la terraza que da directamente a la ventana de la mujer nadie quiere sentarse por "el riesgo de que les caiga un chaparrón de agua". Esta mujer le ha llegado a tirar excrementos de gato.

Sostiene él que le apura haber tenido que recurrir a la televisión a contar todo esto pero que es la forma de dar visibilidad a una situación que parece haberse dilatado demasiado en el tiempo: "No quiero arruinarle la vida, ni que la metan en la cárcel, pero que alguien le diga que no puede hacer lo que le de la gana, cuando le de la gana", sentencia.

