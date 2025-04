El concejal de Murcia víctima de una agresión homófoba por querer ir al servicio en un kebab: "Maricón de mierda te voy a matar"

Víctor Manuel Sáez, concejal de Lorquí (Murcia), ha sido víctima de una agresión homófoba en un kebab de la localidad. La agresión se produjo después de pedir la hoja de reclamaciones.

Todo se inició cuando pidió entrar al aseo del establecimiento y le dijeron que estaba cerrado por avería. Una de las camareras empezó a hacer gestos de amaneramiento con las muñecas y entonces el joven pidió una hoja de reclamaciones por la actitud homófoba de la empleada. En el local se negaron a dársela porque decían que no tenían.

Fue entonces cuando Víctor dijo que iba a llamar a la Policía. El dueño del establecimiento le amenazó entonces: si llamaba a la Policía le matarían. El propietario estaba al otro lado de la barra y le metieron entre unos cuantos en la cocina porque la tensión iba en aumento.

"Maricón de mierda, te voy a matar"

En ese momento Víctor fue hasta el otro lado de la barra a pedir de nuevo la hoja de reclamaciones y el propietario del local volvió a insultarle: "Maricón de mierda, te voy a matar". A este hombre no le dejaron salir de la barra pero lo hicieron el resto de camareros. Cuando comenzó la agresión los empleados comenzaron a echar a la gente del kebak para que no hubiera nadie dentro y no vieran los golpes que le estaban propinando.

Víctor cree que la homofobia está en cualquier sitio y no entiende de nacionalidades. En el momento ni le dolieron los golpes pero no deja de pensar en lo que podía haber pasado. "Me preguntaba:"Y si hubieran sacado un cuchillo"", comenta.

Tras los hechos Víctor llamó a la Policía que aquella noche tenía muchos servicios al ser fiestas en la localidad. Se acercó a una ambulancia donde le atendieron y avisaron además a la Policía Nacional que se personó en el lugar.

