Atraco en el Museo del Louvre: varios encapuchados roban joyas históricas de la colección de Napoleón y la Emperatriz

El Museo del Louvre, uno de los más visitados del mundo, ha sido escenario este domingo por la mañana de un atraco que ha obligado a cerrar sus puertas durante todo el día. Según ha informado el diario francés Le Parisien, los atracadores han robado joyas históricas pertenecientes a la colección de Napoleón y la Emperatriz

En el asalto, que se ha producido a primera hora de la mañana, no se han registrado heridos durante el incidente, según ha confirmado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati.

Dati ha informado a través de su cuenta en X que el atraco ha tenido lugar en el momento de la apertura del museo, y que ella misma se ha desplazado hasta el lugar para seguir de cerca la situación. Según informa EFE, se habría producido hacia las 9.45 de la mañana (7.45 GMT) y ha sido más bien un robo que un atraco.

En France Inter, el ministro del Interior, Laurent Núñez, habló de un "gran robo". Confirmó que "personas entraron desde fuera con una plataforma elevadora". Robaron "joyas de valor incalculable", afirmó. El asalto"duró siete minutos". Según el exjefe de policía parisino, se trataba "claramente de un equipo que había estado explorando". Las ventanas fueron cortadas "con un disquete".

Un robo de película

De acuerdo con los primeros hallazgos de la investigación, varios delincuentes encapuchados accedieron al edificio por el lado del río Sena, aprovechando una zona donde se estaban realizando obras. Utilizaron un montacargas para llegar directamente a la Galería Apolo, uno de los espacios más emblemáticos del museo.

Una vez dentro, han roto las vitrinas con amoladoras angulares y han robado nueve joyas de gran valor histórico: un collar, un broche, una tiara y otras piezas pertenecientes al tesoro imperial. Una fuente interna del museo ha señalado que el "Regent", el diamante más grande de la colección (de más de 140 quilates), no ha sido sustraído, aunque los daños aún están siendo evaluados.

Según información de Le Parisien, parece ser que una de las joyas robadas, la corona de la emperatriz Eugenia, ha sido encontrada fuera del museo con daños importantes. La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, ha confirmado que los ladrones han perdido en su huída una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia. Dati ha añadido en una entrevista al canal TF1 que la joya que se ha encontrado en los exteriores del museo "se está evaluando".

Según Le Parisien, los ladrones huyeron en una moto TMax en dirección a la autopista A-6, y la investigación ha sido asumida por la Brigada para la Represión del Bandolerismo (BRB). Aunque todos están sanos y salvos, los testimonios de quienes han presenciado la escena describen un pánico generalizado entre los visitantes. "La policía corría cerca de la pirámide e intentaba entrar al Louvre por las puertas laterales de cristal, pero estaban cerradas y era imposible abrirlas", describe Kacie, una usuaria que se encontraba fuera del museo. "Dentro, todos corrían y golpeaban las puertas de cristal para salir, pero fue en vano. Llegaron la policía y la gendarmería", continúa.

En Le Parisien, el alcalde del centro de París, Ariel Weil, se declaró "atónito" por el robo ocurrido esta mañana en el Louvre. "Es impactante", declaró, y añadió que "inevitablemente planteará problemas de seguridad". "Está claro que estamos ante Arsène Lupin. Hasta ahora ha sido un guion cinematográfico. Cuesta imaginar que parezca tan fácil robar en el Louvre", lamentó. "El cierre inesperado del recinto está causando un grave problema de orden público", continuó.

El Louvre cierra sus puertas

Por su parte, el Museo del Louvre se ha limitado a comunicar en redes sociales que permanece cerrado "por razones excepcionales", sin ofrecer más detalles sobre lo ocurrido. La Policía francesa ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar si las obras de arte o las colecciones del museo se han visto afectadas.

Convencido de que "no podemos evitarlo todo", el ministro del Interior reconoce que existe una "gran vulnerabilidad en los museos franceses". "Se está haciendo todo lo posible para encontrar a los autores lo antes posible, y tengo esperanzas", declara. ¿Cómo lo harán? Con vídeos, contrastando casos similares, intentando estrechar la red", explica Laurent Núñez. Según él, no es imposible que los autores sean extranjeros.

La fiscalía de París ha anunciado la apertura de una investigación por robo organizado. Esta investigación ha sido encomendada a la Brigada de Represión del Bandolerismo de la Policía Judicial, con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC). "Se están evaluando los daños y las investigaciones continúan", ha añadido la fiscalía de París.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el atraco al Museo del Louvre y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información.

