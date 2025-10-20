Así sucedió el impactante robo en el museo del Louvre: 7 minutos y una grúa sospechosa

Este domingo a las 9:30 de la mañana el museo del Louvre se convertía en el escenario de un robo que parece de película, un hurto en el que cuatro encapuchados han aprovechado las obras que se están realizando en el edificio para acceder y robar gran parte de la colección de joyas de Napoleón III y la Emperatriz Eugenia de Montijo. Un hurto que ya se califica como "el robo del siglo" y que tiene a todas las autoridades francesas pendientes de los próximos pasos que puedan dar estos ladrones. Todo esto en un tiempo récord y accediendo al museo de una forma que parece pura ciencia ficción.

7 minutos y un montacargas

En menos de 10 minutos los cuatro atracadores robaron 9 joyas históricas de un valor incalculable, esto vestidos con chalecos de seguridad y fingiendo que eran obreros del museo. Accedieron al complejo con una grúa, se acercaron a una ventana del flanco sur y la abrieron con una radial al puro estilo de una película de acción. De esta forma entraron en la Galería Apolo donde amenazaron al equipo de seguridad con distintas herramientas y posteriormente destrozaron las vitrinas y se llevaron el botín. Una vez finalizado el robo intentaron quemar el montacargas sin éxito y huyeron en dos motos perdiendo una de la joyas más preciadas de la colección, la corona de la Emperatriz Eugenia, la cual ya ha sido recuperada por las autoridades.

Tras esto se activó el protocolo de robo, evacuando a todos los asientes del museo y dejando algunos momentos de tensión e incredulidad. Muchos turistas grababan vídeos de lo ocurrido mientras salían lo más rápido posible del Louvre, a algunos les pillo apunto de ver la obra más preciada la 'Mona Lisa' y a otros pasando un día en familia disfrutando de la cultura. A la gran mayoría se les desalojó por las escaleras para que la policía científica pudiera recoger todas las pruebas necesarias para comenzar la investigación.

Declaraciones políticas

Grandes figuras de la política francesa como el presidente Emmanuel Macron comentaban con preocupación y tristeza lo ocurrido. De tal forma que el hurto se ha calificado como "un atentado contra el patrimonio que forma parte de la historia de Francia". Además Macron comentaba en un post por la red social X que se esta haciendo todo lo posible en la investigación: "Recuperaremos las obras y los responsables serán llevados ante la justicia. Se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo".

La ministra de cultura de Francia, Rachida Dati, aseguraba que los ladrones "son profesionales que tienen como objetivo el patrimonio de Francia" creando así una situación de incertidumbre en la que el pueblo francés teme por su cultura y por sus museos.

