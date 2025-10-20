Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Robo del siglo

Así sucedió el impactante robo en el museo del Louvre: 7 minutos y una grúa sospechosa

Todo sucedía a vista del público, algo que parece de película y que ya es calificado por el Gobierno francés como "el robo del siglo"

Montacargas robo Louvre

Imágenes del robo y el botín | Antena3 Noticias

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Este domingo a las 9:30 de la mañana el museo del Louvre se convertía en el escenario de un robo que parece de película, un hurto en el que cuatro encapuchados han aprovechado las obras que se están realizando en el edificio para acceder y robar gran parte de la colección de joyas de Napoleón III y la Emperatriz Eugenia de Montijo. Un hurto que ya se califica como "el robo del siglo" y que tiene a todas las autoridades francesas pendientes de los próximos pasos que puedan dar estos ladrones. Todo esto en un tiempo récord y accediendo al museo de una forma que parece pura ciencia ficción.

7 minutos y un montacargas

En menos de 10 minutos los cuatro atracadores robaron 9 joyas históricas de un valor incalculable, esto vestidos con chalecos de seguridad y fingiendo que eran obreros del museo. Accedieron al complejo con una grúa, se acercaron a una ventana del flanco sur y la abrieron con una radial al puro estilo de una película de acción. De esta forma entraron en la Galería Apolo donde amenazaron al equipo de seguridad con distintas herramientas y posteriormente destrozaron las vitrinas y se llevaron el botín. Una vez finalizado el robo intentaron quemar el montacargas sin éxito y huyeron en dos motos perdiendo una de la joyas más preciadas de la colección, la corona de la Emperatriz Eugenia, la cual ya ha sido recuperada por las autoridades.

Tras esto se activó el protocolo de robo, evacuando a todos los asientes del museo y dejando algunos momentos de tensión e incredulidad. Muchos turistas grababan vídeos de lo ocurrido mientras salían lo más rápido posible del Louvre, a algunos les pillo apunto de ver la obra más preciada la 'Mona Lisa' y a otros pasando un día en familia disfrutando de la cultura. A la gran mayoría se les desalojó por las escaleras para que la policía científica pudiera recoger todas las pruebas necesarias para comenzar la investigación.

Declaraciones políticas

Grandes figuras de la política francesa como el presidente Emmanuel Macron comentaban con preocupación y tristeza lo ocurrido. De tal forma que el hurto se ha calificado como "un atentado contra el patrimonio que forma parte de la historia de Francia". Además Macron comentaba en un post por la red social X que se esta haciendo todo lo posible en la investigación: "Recuperaremos las obras y los responsables serán llevados ante la justicia. Se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo".

La ministra de cultura de Francia, Rachida Dati, aseguraba que los ladrones "son profesionales que tienen como objetivo el patrimonio de Francia" creando así una situación de incertidumbre en la que el pueblo francés teme por su cultura y por sus museos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Los robos de arte más célebres de la historia

Efemérides de hoy 29 de marzo de 2023: Inauguración de la Pirámide del Louvre

Publicidad

Mundo

botín robo Louvre

Robo en el museo del Louvre: El valor incalculable de las nueve joyas hurtadas

Accidente de avión.

Un avión de carga se sale de la pista al aterrizar en Hong Kong y deja al menos 2 muertos

Montacargas robo Louvre

Así sucedió el impactante robo en el museo del Louvre: 7 minutos y una grúa sospechosa

Donald Trump en imagen de archivo
GAZA

Trump confirma que el alto el fuego en Gaza está en vigor, pese a algunos ataques "intermitentes"

Rodrigo Paz Pereira
BOLIVIA

El centrista Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia tras ganar la segunda vuelta de las elecciones

Efemérides de hoy 29 de marzo de 2023: Inauguración de la Pirámide del Louvre
Internacional

Los robos de arte más célebres de la historia

'La Mona Lisa' ha sido objeto de varios robos a lo largo de los años o también dos 'Van Goghs', que fueron sustraídos a una velocidad récord.

Vídeo: una batería de litio provoca un impactante incendio en un avión de Air China
Incendio

Vídeo: una batería de litio provoca un impactante incendio en un avión de Air China

El incendio, dentro del compartimento para equipajes de cabina, obligó a efectuar un aterrizaje de emergencia.

Investigan si el príncipe Andrés trató de obtener información de Virginia Giuffre, su presunta víctima de abuso sexual

Investigan si el príncipe Andrés trató de obtener información de Virginia Giuffre, su presunta víctima de abuso sexual

Soldados de Hamás

Estados Unidos alerta de una violación "inminente" del alto el fuego y Hamás dice estar protegiendo a los gazatíes de las milicias israelíes

Imagen de archivo de un coche de policía en Estados Unidos

Dos niños de 9 y 10 años violan e intentan asesinar a una niña de 5

Publicidad