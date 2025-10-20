Última hora del robo al Museo del Louvre: Francia reforzará la seguridad en los museos y continúan buscando las joyas

Ayer, a las 9.30 horas de la mañana, el museo del Louvre se convertía en el escenario de un robo que parece de película. Cuatro encapuchados aprovecharon las obras que se estaban realizando en el edificio para acceder y robar gran parte de la colección de joyas de Napoleón III y la Emperatriz Eugenia de Montijo.

Este hurto, que ya se califica como "el robo del siglo", tiene a las autoridades francesas muy pendientes de los próximos pasos que puedan dar estos ladrones.

7 minutos para robar 9 joyas

En menos de 10 minutos, los cuatro atracadores robaron las 9 joyas históricas de un valor incalculable. Vestidos con chalecos de seguridad y fingiendo que eran obreros del museo, accedieron al complejo con una grúa. Posteriormente, se acercaron a una ventana del flanco sur y la abrieron con una radial al puro estilo de una película.

Así entraron en la Galería Apolo, donde amenazaron al equipo de seguridad y posteriormente, destrozaron las vitrinas para llevarse el botín. Una vez finalizado el robo, huyeron en dos motos y en ese transcurso, perdieron una de las joyas más preciadas de la colección, la corona de la Emperatriz Eugenia.

Joyas de un valor incalculable

Las piezas robadas del Louvre son objetos de un gran e inestimable valor patrimonial. Entre las piezas robadas se encuentran, una tiara y un collar de zafiros del ajuar de las reinas María Amelia y Hortensia y unos pendientes.

Del ajuar de María Luisa han hurtado un collar de esmeraldas y unos pendientes de esmeraldas. Además, han robado un gran lazo del corpiño de la emperatriz Eugenia, una tiara de la misma emperatriz y un broche conocido como el 'broche relicario'.

El Tribunal de Cuentas ya advirtió de fallos en el sistema de seguridad del Louvre

Meses antes del hurto, el Tribunal de Cuentas de Francia publicó un informe en el que se detectaban fallos de seguridad en el museo parisino.

Ese documento, cuya versión completa se publicará a principios de noviembre y que ha sido adelantada por Le Figaro, señala retrasos "considerables" y "persistentes" en la puesta al día de las instalaciones técnicas del museo.

Declaraciones políticas

Han sido varios los políticos franceses que siguen comentando, con preocupación y tristeza, lo ocurrido.

Tal y como ha comentado en un post Emmanuel Macron, "se está haciendo todo lo posible en la investigación" y recalca que "Francia recuperará las obras" y los "responsables serán llevados ante la justicia".

También la ministra de cultura francesa, Rachida Dati, ha afirmado que los ladrones "son profesionales que tienen como objetivo el patrimonio de Francia".

