Robo en el Louvre
Última hora del robo al Museo del Louvre: Francia reforzará la seguridad en los museos y continúan buscando las joyas
Los ladrones robaron las joyas históricas en tal solo siete minutos y el Gobierno francés ya califica este hurto como el "robo del siglo".
Ayer, a las 9.30 horas de la mañana, el museo del Louvre se convertía en el escenario de un robo que parece de película. Cuatro encapuchados aprovecharon las obras que se estaban realizando en el edificio para acceder y robar gran parte de la colección de joyas de Napoleón III y la Emperatriz Eugenia de Montijo.
Este hurto, que ya se califica como "el robo del siglo", tiene a las autoridades francesas muy pendientes de los próximos pasos que puedan dar estos ladrones.
7 minutos para robar 9 joyas
En menos de 10 minutos, los cuatro atracadores robaron las 9 joyas históricas de un valor incalculable. Vestidos con chalecos de seguridad y fingiendo que eran obreros del museo, accedieron al complejo con una grúa. Posteriormente, se acercaron a una ventana del flanco sur y la abrieron con una radial al puro estilo de una película.
Así entraron en la Galería Apolo, donde amenazaron al equipo de seguridad y posteriormente, destrozaron las vitrinas para llevarse el botín. Una vez finalizado el robo, huyeron en dos motos y en ese transcurso, perdieron una de las joyas más preciadas de la colección, la corona de la Emperatriz Eugenia.
Joyas de un valor incalculable
Las piezas robadas del Louvre son objetos de un gran e inestimable valor patrimonial. Entre las piezas robadas se encuentran, una tiara y un collar de zafiros del ajuar de las reinas María Amelia y Hortensia y unos pendientes.
Del ajuar de María Luisa han hurtado un collar de esmeraldas y unos pendientes de esmeraldas. Además, han robado un gran lazo del corpiño de la emperatriz Eugenia, una tiara de la misma emperatriz y un broche conocido como el 'broche relicario'.
El Tribunal de Cuentas ya advirtió de fallos en el sistema de seguridad del Louvre
Meses antes del hurto, el Tribunal de Cuentas de Francia publicó un informe en el que se detectaban fallos de seguridad en el museo parisino.
Ese documento, cuya versión completa se publicará a principios de noviembre y que ha sido adelantada por Le Figaro, señala retrasos "considerables" y "persistentes" en la puesta al día de las instalaciones técnicas del museo.
Declaraciones políticas
Han sido varios los políticos franceses que siguen comentando, con preocupación y tristeza, lo ocurrido.
Tal y como ha comentado en un post Emmanuel Macron, "se está haciendo todo lo posible en la investigación" y recalca que "Francia recuperará las obras" y los "responsables serán llevados ante la justicia".
También la ministra de cultura francesa, Rachida Dati, ha afirmado que los ladrones "son profesionales que tienen como objetivo el patrimonio de Francia".
Última hora del robo al Museo del Louvre: Marine Le Pen asegura que este robo "es una herida en el alma francesa"
Marine Le Pen ha reaccionado al robo en el Museo del Louvre a través de sus redes sociales. Tal y como ha detallado en X, "este robo del Louvre es una prueba para nuestro país". Afirma que "cualquier ataque a nuestro patrimonio nacional es una herida en el alma francesa".
Asimismo, asegura que desde Francia deben reaccionar.
Última hora del robo al Museo del Louvre: Macron prometió el restablecimiento de las piezas robadas
El presidente de la república francesa, Emmanuel Macron, ha prometido restablecer las piezas robadas y llevar a los responsables ante la justicia.
Tal y como ha asegurado en x, "el robo cometido en el Louvre es un ataque a un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia". Asegura que recuperarán las obras "y los responsables serán llevados ante la justicia".
Detalla que se está haciendo todo lo posible para lograrlo y asegura que el "proyecto Louvre Nouvelle Reinassance incluye seguridad reforzada".
Última hora del robo al Museo del Louvre: La ministra de Cultura anuncia la apertura de una investigación
La ministra de Cultura, Rachida Dati, ha criticado a sus predecesores asegurando que "la responsabilidad cae en los cuarenta años de negligencia en la seguridad de las obras del Louvre". Estas declaraciones las ha hecho en una entrevista para el programa de noticias 1245 de M6, donde además ha afirmado que no se han cuestionado las medidas de seguridad en las instituciones culturales.
De la misma manera, Dati ha considerado que las autoridades habían tomado conciencia de los problemas que plantean la conservación de las obras, sin esperar las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, el cual estima que un tercio de las salas carece de autovigilancia.
Última hora del robo al Museo del Louvre: Un robo de película, "como algo de James Bond"
Aparte de la indignación, entre los turistas destaca un sentimiento de sorpresa por la manera en la que se produjo el robo. Uno de los turistas, Michel Sánchez, afirmó que el robo "ha sido de película, como algo de James Bond, que se cuela entre los techos para robar una joya".
Otros turistas repiten que ha sido un robo "increíble" por su magnitud y afirman que es "como si fuese una película".
Última hora del robo al Museo del Louvre: Indignación por el cierre del Louvre
Miles de visitantes no han podido entrar en el Louvre al estar cerrado tras el robo de ayer. Separados por una valla y a pocos metros de la imponente pirámide del Louvre, turistas de varios países deambulaban entre la indignación y la incredulidad.
Tal y como detalló Michel Sánchez, uno de los turistas, no poder entrar "es una decepción tremenda". Asimismo, ha culpado al museo de su mala gestión. Michel asegura que "está molesto porque no costaba nada que nos enviasen un correo informándonos del cierre ya que, cuando hemos querido cambiar los días, nos han dicho que era imposible".
Su compañera, Jessica Garreda, está muy frustrada y asegura que es un día difícil de digerir porque trabaja en el sector de la arquitectura y el interiorismo. Ha detallado que "esto la afecta mucho y se lleva la experiencia vacía de no haber podido verlo".
Última hora del robo al Museo del Louvre: François Hollande afirma que el robo es "un atentado" contra el patrimonio francés
El expresidente de Francia, François Hollande, ha calificado el robo como "un acto grave, un atentado contra nuestro patrimonio" y subraya la magnitud histórica y cultural de este suceso.
Última hora del robo al Museo del Louvre: El ministro del Interior pide más seguridad en los museos
El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha enviado distintas instrucciones para reforzar las medidas de seguridad en los establecimientos culturales.
Esta decisión la ha tomado tras una reunión con responsables de la policía y con el ministro de Cultura, Rachida Dati.
Última hora del robo al Museo del Louvre: El robo de valor incalculable lo ejecutaron cuatro ladrones
Según apuntó el ministro de Interior de Francia, Laurent Núñez, "cuatro malhechores se introdujeron en el Museo del Louvre entre las 9.30 y las 9.40 horas del domingo".
De los cuatro, dos llegaron en scooters Yamaha T-Max. Los otros dos, llegaron a bordo de un camión con una plataforma elevadora. A su llegada, aparcaron junto a la valla de las obras exteriores del museo.
Última hora del robo al Museo del Louvre: Los ladrones perdieron la corona de la emperatriz Eugenia mientras huían
La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, afirmó que los ladrones perdieron una de las joyas sustraídas mientras huían. En concreto, perdieron la corona de la emperatriz Eugenia. Horas después, Dati aseguró que la corona se había recuperado y "se estaba evaluando".
Esa corona cuenta con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas insertadas en ocho aros de oro que remata una cruz. Asimismo, de todos los reyes que han reinado en Francia, solo se conservan esa corona y la de Luis XV, que también está en el Louvre.
Última hora del robo al Museo del Louvre: El Louvre, escenario de una lista de robos
El último robo en el Louvre se produjo en 1988, cuando se sustrajo a plena luz del día el cuadro 'El camino de Sevres' del pintor Camille Corot. Este cuadro aún no ha aparecido. Tampoco aparecieron hasta 2011 piezas de armadura del siglo XVI, una coraza y un casco ceremonial renacentista robadas en 1983.
Sin duda, el robo más famoso fue el de La Gioconda en 1911. Por la desaparición de este cuadro, se llegó a detener e interrogar a un par de artistas vanguardistas de la época: Pablo Picasso y Guillaume Apollinaire.
Esta obra se recuperó en 1911, después de que el ladrón intentase venderlo. Posteriormente, el ladrón fue condenado a un año y quince días de prisión.
Última hora del robo al Museo del Louvre: ¿Podría tratarse de un robo por encargo?
Los ladrones que perpetraron el robo se llevaron piezas de un valor incalculable. Tal y como indicaron varios expertos a rfI, revender estas joyas en su estado actual es imposible porque están registradas en inventarios reales e imperiales.
Por tanto, este robo podría responder a un "encargo privado" de un coleccionista de piezas históricas. También se plantea la posibilidad de que las joyas sean revendidas y metales preciosos. No obstante, esa operación sería de mucho riesgo para los ladrones por los cientos de ojos que siguen pendientes de sus movimientos.
Para la fiscal de París, Laure Beccau, los hechos demuestran "una preparación" y "una gran organización"
Última hora del robo al Museo del Louvre: Los funcionarios del gobierno francés se reúnen para observar los fallos en la seguridad
Tal y como ha adelantado el diario francés Le Figaro, durante la jornada de hoy se va a desarrollar una reunión con los servicios gubernamentales sobre la seguridad del Museo del Louvre. A esa reunión acudirán el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y del ministro de Cultura, Rachida Dati.
Última hora del robo al Museo del Louvre: Las alarmas se activaron
Tal y como ha comunicado el Museo del Louvre en una nota de prensa, las alarmas situadas en la ventana exterior de la Galería de Apolo y en las vitrinas afectadas sonaron. Pese a que las alarmas se activaron, la fiscal encargada de la investigación, Laure Beccuau, ha confirmado que "los agentes no las escucharon".
Última hora del robo al Museo del Louvre: El Tribunal de Cuentas francés ya detectó fallos en la seguridad meses antes del robo
Un informe del Tribunal de Cuentas francés ya detectó fallos de seguridad en el museo parisino antes del robo de ayer.
El documento, cuya versión completa se va a publicar a principios de noviembre y que ha sido adelantado por el diario Le Figaro, señala retrasos "considerables" y "persistentes" en la puesta al día de las instalaciones técnicas del museo.
Tal y como ha detallado El País, en el sector donde se produjo el robo, no cuenta con ninguna cámara de vigilancia.
Última hora del robo al Museo del Louvre: Piezas de valor incalculable
Las piezas robadas del Louvre son objetos de un gran e inestimable valor patrimonial. Entre las piezas robadas se encuentran, una tiara y un collar de zafiros del ajuar de las reinas María Amelia y Hortensia y unos pendientes.
Del ajuar de María Luisa han hurtado un collar de esmeraldas y unos pendientes de esmeraldas. Además, han robado un gran lazo del corpiño de la emperatriz Eugenia, una tiara de la misma emperatriz y un broche conocido como el 'broche relicario'.
Última hora del robo al Museo del Louvre: El ministro de Justicia reconoce fallos de seguridad en el Louvre
El ministro de Justicia de Francia, Gerald Darmanin, ha reconocido fallos de seguridad en cuanto a la protección del museo del Louvre, tras el robo de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina.
Tal y como ha declarado a la emisora France Inter, "hemos fracasado porque hubo gente capaz de aparcar un elevador de muebles en pleno centro de París y subir a la gente en pocos minutos para coger joyas de valor incalculable".
Además, ha incidido en que es "necesario ver cómo se organizó" ese hurto, cometido a plena luz del día. Asegura que, por el momento, "es mejor dejar que los investigadores y la Justicia digan si era gente muy organizada".
Última hora del robo al Museo del Louvre: El Louvre decide cerrar durante el día de hoy
El Museo del Louvre va a permanecer cerrado al público después del espectacular robo de joyas de la colección de la corona francesa que sufrió el domingo por la mañana.
Tal y como ha señalado el museo en X, "lamentan informar de que permanecerá cerrado hoy al público". Asimismo, asegura que "los visitantes que ya hubieran reservado entradas, recibirán el reintegro del dinero".
Última hora del robo al Museo del Louvre: qué joyas han robado, cómo está yendo la investigación y reacciones
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de las noticias de última hora sobre el robo de joyas en el Museo del Louvre.
Los cuatro encapuchados ejecutaron el robo, de un valor incalculable, en tan solo siete minutos. Asimismo, el Gobierno francés se ha pronunciado sobre este robo y lo ha calificado como "el hurto del siglo".
